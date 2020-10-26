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OTOMOTİV

Ticaride açığı iç pazar kapattı

Ticari araç ihracatında pandemide kapanan Avrupa pazarının boşluğunu yerli müşteri kapattı. Anadolu İsuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “İç pazarın 2019’un üstünde kapatacağını öngörüyoruz. Maalesef iç pazardaki bu yükseliş ihracat pazarlarının başında gelen Avrupa’da gerçekleşmedi” dedi.

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Arıkan: &quot;Pandemi süreci devam etmesine rağmen son çeyrekte yurtiçi ve yurtdışı pazarlarımızda gelecek potansiyelini düşürmeden satış hedeflerimizi gerçekleştirme yönünde çalışmalarımız devam ediyor.&quot;
Arıkan: "Pandemi süreci devam etmesine rağmen son çeyrekte yurtiçi ve yurtdışı pazarlarımızda gelecek potansiyelini düşürmeden satış hedeflerimizi gerçekleştirme yönünde çalışmalarımız devam ediyor."

Pandemi süreci en az otomobil kadar Türkiye’de üretilen ticari araç sektörünü de baltaladı. Ana ihracat pazarı olarak Avrupa’nın toparlanamadığını belirten Anadolu İsuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, iç pazarın parlak bir tablo çizdiğini sözlerine ekledi.

SON ÇEYREKTEN UMUTLUYUZ

Son 5 yıllık daralmanın pandemi öncesi kırılmaya başladığını ve bu seneye olumlu başladıklarının altını çizen Arıkan, “Nitekim ağır Ticari Araç segmentinde 2020 ilk çeyrek fiili sonuçları da bu büyüme öngörümüzü doğrulayacak şekilde gerçekleşmişti. Salgınla beraber yurt içi ve yurt dışı taleplerde ciddi bir düşüş gördük. Pandemi süreci devam etmesine rağmen son çeyrekte yurtiçi ve yurtdışı pazarlarımızda gelecek potansiyelini düşürmeden satış hedeflerimizi gerçekleştirme yönünde çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Anadolu İsuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan

İÇ PAZAR YÜKSELİYOR İHRACAT AZALIYOR

Pandemi noktasında sektörü değerlendiren Arıkan sözlerine şöyle devam etti: “İkinci çeyrek sonrası gerçekleşen toparlanma, önlemlerin kaldırılması ve talebin üçüncü çeyrek dönemden itibaren kademeli olarak tekrar canlanması ile birlikte iç pazar talebinin 2019 yılının üstünde kapatmasını öngörüyoruz. İç pazarda oluşan bu olumlu tablo sektör cirosunun önemli bir kısmını oluşturan ihracat pazarlarında ne yazık ki gerçekleşmedi. Pandemi’nin Türkiye ihracat performansı üzerine olan etkisi maalesef oldukça olumsuz. Bu sebeple sektörün 2019 ihracat adetlerinin altında kapatmasını öngörüyoruz.”

OTOBÜS SEGMENTİ ADETTE % 50 DÜŞTÜ

Pazardaki daralmanın Eylül sonu itibariyle gelir olarak toplam otomotiv ihracatında avro olarak yüzde 24 düştüğüne dikkat çeken Anadolu İsuzu Genel Müdürü Arıkan, faaliyet gösterdikleri otobüste ise adetsel olarak düşmenin yüzde 50’yi bulduğunu ifade etti. Arıkan, “2021 yılında bu seneye kıyasla belli bir toparlanma ihtimali olmakla birlikte dünyada ve Türkiye’de sektör normallerine ancak 2022 ve sonrasında ulaşabileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

TOPLU TAŞIMA SAYISI PANDEMİDE ARTMADI

Pandemi döneminde alınan önlemlerle otobüs gibi toplu taşıma araçlarının sayısının artmadığına işaret eden Tuğrul Arıkan, “Genel olarak talep geçen yıla paralel ilerlediğini söyleyebiliriz. Özellikle toplu taşıma tarafında bazı illerimizde ihaleler söz konusu oldu. Bundan sonraki süreçte pandemi önlemleri etkisi ile de hareketlenmesini ön görüyoruz. Tabii burada finansman çok önemli rol oynuyor. 2021 bu anlamda daha olumlu geçecektir” değerlendirmesinde bulundu.


PiCK-UP’A TALEP DEVAM EDECEK

Pandemi sonrası insanların yaşam tarzlarının değişmesiyle pick-up araçlara ilginin arttığını vurgulayan Tuğrul Arıkan, “Pick-up araçlar modeller değiştikçe gittikçe binek araçlara yaklaşıyorlar. Biz de bu yılın sonunda SUV özelliklerine sahip, konforu oldukça iyileştirilmiş, tamamen yeni D-MAX aracımızla iddialı bir şekilde pazara döneceğiz” dedi.

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