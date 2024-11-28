TKYB’den piyasaya sürdürülebilir destek

Öztop, yarım asırlık süreçte bankanın sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda birçok önemli projeye imza attıklarını ve yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine büyük önem verdiklerini belirtti. Bankanın kredi portföyünden bahseden Öztop şu ifadeleri kullandı: “Kredi portföyümüzün yüzde 58’ini yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği temalı kaynaklar oluşturuyor. Bu alandaki projelerimizle Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 6’sına katkıda bulunduk.”

Bankanın kaynaklarının büyük kısmını yurt dışındaki kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağladığını ifade eden Öztop, 2024 Eylül sonu itibarıyla kaynak hacimlerinin 105 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı. Son altı yılda toplam kaynaklarının yüzde 56’sını Türkiye’deki yatırımlara tahsis ettiklerini belirtti. TKYB’nin sürdürülebilirlik vizyonuna dikkat çeken Öztop, “Kredi portföyümüzün yüzde 93’ünü sürdürülebilirlik temalı krediler oluşturuyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na doğrudan ve dolaylı katkılar sunan projelere toplam 2,8 milyar dolar finansman sağladık” dedi.

Deprem bölgelerinin yeniden yapılandırılmasına önem verdiklerini belirten Öztop, kredi, hibe ve danışmanlık hizmetleriyle bu bölgelerdeki firmalara destek verdiklerini söyledi. Öztop ayrıca, “Türkiye Kalkınma Fonu (TKF) ile son beş yılda 26 şirkete doğrudan yatırım yaptık. Girişimcilik ekosistemini desteklemek adına T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Bankamızın katkılarıyla 50 milyon dolarlık ilk kapanış büyüklüğüne sahip TKYB Üst Fonu’nu kurduk. Bu fon, yalnızca özel sermaye ve girişim sermayesi fonlarına yatırım yapmak ve kaldıraç etkisiyle önemli bir çarpan etkisi oluşturmak üzere ekosistemin merkezinde konumlandı” diye konuştu.