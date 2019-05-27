TL ile bitcoin fırtınası

17 Aralık’tan bu yana yükselişi yüzde 150’yi geçen bitcoin fiyatları yatırım dünyasında bir fırtına gibi eserken, bitcoinin toplam piyasa değeri de 143 milyar doları aştı.

Bir yandan doların da Türk Lirası karşısında yükselmesiyle bitcoinin Türk Lirası bazındaki fiyat seyri yatırımcı açısından giderek önem kazanmış durumda.

17 Aralık 2018’de 3 bin 154 dolar ile dip yapan bitcoinin o günkü Türk Lirası bazında fiyatı 16 bin 921 TL seviyesine denk gelirken, bugün 8 bin dolara ulaşmış olan bitcoinin Türk Lirası bazında karşılığı 48 bin 551 TL’yi buldu.

Yani dolar bazında yüzde 153 yükselen bitcoin, Türk yatırımcı açısından bakıldığında bugün Türk Lirası’na çevrilse yüzde 187 getiri sağladı.

“TL İLE BİTCOİN ALIP SATMA İŞTAHI DA İHTİYACI DA ARTTI”

Bitci.com Genel Müdürü Onur Altan Tan, “Hem dolarda hem de bitcoin fiyatlarında aynı anda gerçekleşen bu yükseliş, özellikle borsa, faiz, döviz ve altın dörtgenine sıkışmış yatırımcının radarına bitcoini de almasına neden oldu.

Fakat alım-satım zamanlaması açısından hızın hayati hale geldiği bu hızlı yükseliş döneminde dolar bazında gerçekleştirilen bitcoin yatırımlarının aynı anda TL’ye çevrilmesi, bu süre içerisinde fiyatlarda hızlı değişim riski nedeniyle yatırımcıların bitcoine doğrudan TL bazında yatırım yapma ihtiyacı da iştahı da artmış durumda.

Biz de yatırımcıdaki bu ihtiyacı ve iştahı görerek Bitci.com platformunda TL bazında bitcoin alım-satımını başlattık. Başlatmamızın ardından gelen yoğun talep de ne kadar doğru bir karar verdiğimizi aslında net bir şekilde gösterdi” dedi.

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YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?

Bitcoin fiyatlarındaki bu hızlı yükselişin ardından haliyle fiyatların nereye gideceği de bugünlerde en fazla tartışılan konu.

Astronomik tahminlere bakıldığında tartışmasız en çarpıcı tahmin John MacAfee’nin “2020’de bitcoin fiyatı 1 milyon dolar olacak” tahmini.

Fakat konu aksiyona geçmek olduğunda ünlü kripto para gurusu Tim Draper’ın 2023’e kadar fiyatların 250 bin dolara ulaşacağı tahmini halen en tartışılan tahmin olarak kabul edilebilir. Çünkü Tim Draper’ın 2014 yılında her biri 632 dolarlık tokenlardan toplam 30 bin bitcoin aldığı biliniyor. Bu da Draper’ın o dönemdeki 19 milyon dolarlık yatırımının bugün 242 milyon dolara ulaştığı anlamına geliyor. Eğer Draper’ın tahmini gerçek olursa 30 bin bitcoinlik yatırımı önümüzdeki 4 yıl içerisinde 7.5 milyar dolara ulaşacak. Bu ekstrem örnekleri bir kenara koyarsak kısa vadede ise uzmanlar arasında genelde konuşulan rakamlar ilk aşamada 10 bin dolar seviyeleri. TL bazında bu fiyatın bugünkü dolar kuruyla karşılığı 60 bin 800 TL. Fakat elbette 10 bin doların görüldüğü o gün doların kaç TL olacağı da ayrı bir konu.

TL BAZINDA 50 BİN 422 SEVİYESİ KIRILIRSA BİTCOİNDE HEDEF 80 BİN

Burada da devreye bitcoinin Türk Lirası bazında teknik analizi giriyor. Bitci.com Teknik Analisti Mehmet Çoban TL bazında bitcoin fiyatlarında 80 bin seviyesine dikkat çekiyor.

Çoban, “İlk dikkat çeken nokta Bitcoin’in TL bazında orta ve uzun vadeli bir yükseliş trendi üzerinde hareket etmesi. Aslında bu durum daha önceki seviyelerden maliyetlenenler için geçerli biraz da. Zira orta ve uzun vadeli olarak gösterdiğimiz bu trendin trend destek noktası bugünkü fiyatlar itibariyle 23 bin 600’lü seviyeler civarında bulunuyor. Yani bu seviyenin altına gelmedikçe BitcoinTRY’de de yükselişin devamı beklenebilir.

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Biz biraz da Şubat 2019’dan bugüne kadar yaşanan hareket üzerinde duralım. Özellikle 8 Şubat’tan itibaren başlatılmaya çalışılan kısa vadeli ve biraz daha agresif bir yükseliş hareketi bahsettiğimiz. 2 Nisan’a kadar kararsız olan bu seyir bu tarihte yaşanan sert yukarı yönlü hareket ile yönünü kısa vadeli olarak yukarı çevirdi. Bu tarihten itibaren de grafik üzerinde mavi trend çizgisiyle gösterdiğimiz yükseliş kanalı oluşturdu kendine. Ve bu kanalı dışına hiç çıkmadı. Bugün itibariyle de 43 bin 780 TL destek, 56 bin 400 seviyesi de direnç noktası konumunda.

Özellikle kanal desteği olan 43 bin 700’lerin üzerinde kalınması yükseliş hareketin devamını getirebilir. Ancak… Grafiğe biraz daha geniş açılı baktığımızda çok daha önemli bir detay çıkıyor karşımıza… Dikkat ederseniz 2 Eylül 2018 tarihinde başlayan ve 14 Mayıs 2019’da tamamlanan bir çanak formasyonu çok net bir şekilde görülüyor. Kısaca çanak formasyonuna değinelim: Çanak formasyonu bir kap şeklini andırır. Fiyatlar önce düşer. Sonra bir taban arayışı olur. Bu tamamlandıktan sonra fiyatlar tekrar ilk düştüğü noktaya kadar kademeli olarak yükselir. Düşüşe başlanan noktaya gelindiğinde ise formasyon tamamlanmış olur. Ama bu noktadan sonra fiyatlarda yön gerçek anlamda ortaya çıkar. Eğer ilk düşüşe başlanan nokta hacimli bir şekilde kırılırsa gerçekleşmesi beklenen yükseliş çanağın derinliği kadardır. Aksi durumda yani direnç seviyesinin kırılamaması durumunda ise sert bir satış dalgası beklenebilir.

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Bu kısa bilgiden sonra, BitcoinTRY’de de 50 bin 442 TL seviyesi çanak formasyonunun tamamlandığı direnç noktası. Yukarıdaki bilgiye göre 50 bin 442 TL direnç seviyesi hacimli kırılır ve bu nokta destek seviyesi haline getirilirse çanağın dibine uzaklık kadar bir yükseliş potansiyelinden bahsedebiliriz. Bu da yaklaşık 30 bin puan anlamına gelir ki şimdiki fiyatlarla 80 binli seviyeler anlamı taşır.

Sonuç olarak; BitcoinTRY’de de çok net bir çanak formasyonu var. Ve bu formasyon tamamlandı. Formasyonun direnç noktası 50 bin 442 seviyesinde. Bu ana direnç noktası hacimli geçilir ve bu nokta destek seviyesi haline gelirse formasyon hedefi olan 80 binlere doğru bir ivmelenme başlayabilir. Aksi durumda, yani birkaç deneme sonrasında 50 bin 442 direncinin geçilememesi durumunda ise ilk aşamada 43 bin 200’lü seviyelerinde bulunan kanal desteğine doğru bir geri çekilme riski unutulmamalı” diyor.

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