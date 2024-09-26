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Ekonomi
TL varlıkların cazibesi arttı

TL varlıkların cazibesi arttı

Cabir Turğut
04:0026/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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4 yıl aradan sonra faiz indiren Fed’in gevşeme sürecine yurt içinde atılan adımlar da eklenince TL varlıkların cazibesi artmaya başladı. Yabancıların son alımlarıyla birlikte hisse senedi bakiyesi 33,6 milyar doları bulurken, tahvil stokları 14,7 milyar dolara dayandı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk defa 50 baz puan indirerek başlattığı gevşeme süreci küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Geçen haftadan itibaren hisse senetlerinde ve altında yükseliş, tahvil faizleri ile dolar endeksinde ise düşüş yaşandı. Fed’in gelişmekte olan ülkelere sermaye girişini destekleyecek hamlesine, yurt içinde atılan adımlar da eklenince TL cinsi varlıklar lehine bir tablo ortaya çıkmaya başladı.


YABANCININ TAHVİL ALIMI 3,5 AYIN ZİRVESİNDE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) zorunlu karşılık oranlarını yükseltmesi, Standard&Poor’s’un (S&P) ‘not artışı mümkün’ mesajı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın hisse ve kripto paralara yönelik vergilerin gündemlerinde olmadığını duyurması; piyasalarda olumlu karşılandı. Uygulanan sıkı para politikasıyla birlikte enflasyonun düşeceğine olan inancın güçlenmesi de özellikle Türk tahvilleri tarafında yabancı girişlerini hızlandırdı. Yurt dışı yerleşikler 13 Eylül haftasında 1,6 milyar dolarlık tahvil aldı. Yabancının tahvil alımı 3,5 ayın zirvesinde gerçekleşti. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi bakiyesi 33,6 milyar doları bulurken, tahvil stokları 14,7 milyar dolara dayandı.


BORSA 10 BİN PUANDA TUTUNMA ÇABASINDA

Bir süredir tepki alımlarının görüldüğü Borsa İstanbul ise 10 bin puan bandında tutunmaya çalışıyor. Salı günü 10 bin 108 puanı test eden BIST 100 Endeksi, 3 Eylül’den beri en yüksek seviyeye ulaştı. Borsa İstanbul dün ise satıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,38 değer kaybıyla 9 bin 891 puandan tamamladı.


Sarı metal rekor üstüne rekor kırdı

  • Hem global hem yerel gelişmelerle hareketli günler geçiren altın fiyatları, rekor kırmaya devam ediyor. 2024 yılının başından itibaren yüzde 30 civarında primlenen altının ons fiyatı 2 bin 670 doları geçerek rekor tazeledi. Yatırımcıların artan güvenli liman talebi ve ons fiyatındaki kazançlar gram altını da 3 bin lira bandına yaklaştırdı. Altının gram fiyatı 2 bin 930 lirayla tarihi seviyeyi gördü. Çeyrek ise 5 bin lira bariyerini aştıktan sonra 4 bin 790 liraya çekildi. Cumhuriyet altını da 19 bin 420 liradan alıcı buluyor.



#fed
#ekonomi
#faiz
#dolar

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