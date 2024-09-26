TL varlıkların cazibesi arttı

Hem global hem yerel gelişmelerle hareketli günler geçiren altın fiyatları, rekor kırmaya devam ediyor. 2024 yılının başından itibaren yüzde 30 civarında primlenen altının ons fiyatı 2 bin 670 doları geçerek rekor tazeledi. Yatırımcıların artan güvenli liman talebi ve ons fiyatındaki kazançlar gram altını da 3 bin lira bandına yaklaştırdı. Altının gram fiyatı 2 bin 930 lirayla tarihi seviyeyi gördü. Çeyrek ise 5 bin lira bariyerini aştıktan sonra 4 bin 790 liraya çekildi. Cumhuriyet altını da 19 bin 420 liradan alıcı buluyor.