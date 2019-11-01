Ekonomi TLye dönüş başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TL'ye dönüş başladı

Dolarizasyon tarafında son dönemde yurt içi yerleşiklerin tercihini TL'den yana yapmaya başladıklarını bildiren Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, son dönemdeki mevduat büyümesinin TL ağırlıklı olduğunu söyledi. Uysal,"Dolarizasyonda ciddi bir çözülme yok. Yeni mevduat artışlarının TL tarafında olduğunu gözlemliyoruz" dedi.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, dolarizasyon tarafında son dönemde yurt içi yerleşiklerin tercihini TL'den yana yapmaya başladıklarını söyledi. Uysal, "Son dönemdeki mevduat büyümesi TL ağırlıklı. Dolarizasyonda çok ciddi bir çözülme yok, yatay bir seyre girdi ama yeni mevduat artışlarının ağırlıklı TL tarafında olduğunu gözlemliyoruz" dedi. Uysal, TCMB İstanbul Şubesi'nde "Enflasyon Raporu 2019-IV Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı sunumda, enflasyon tahminlerini açıkladı. Enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü bir politika koordinasyonu altında enflasyonun kademeli olarak hedeflere yaklaşacağını belirten Uysal, bu çerçevede, enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşeceğini, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2’ye, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5,4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini söyledi.

ENFLASYON TAHMİNİ GÜNCELLENDİ

Uysal, 2019 yıl sonuna dair enflasyon tahminini 1,9 puan aşağı yönlü güncellediklerini belirtti. Yılın üçüncü çeyreğinde tüketici enflasyonunun Temmuz Enflasyon Raporu tahminlerine göre 1,5 puan aşağıda gerçekleşmesinin ve gelecek dönemde enflasyonun ana eğiliminde beklenen iyileşmenin yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki düşürücü etkisini 1,1 puan olarak öngördüklerini dile getiren Uysal, Türk Lirası cinsinden ithalat fiyatlarına ilişkin varsayımlardaki aşağı yönlü güncellemenin enflasyon tahminine düşüş yönünde 0,3 puan katkı vereceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

TÜKETİCİ KREDİLERİ İVME KAZANDI

Murat Uysal

TCMB Başkanı Uysal, faiz indirimlerinin kısa vadeli kur takası getirilerini aşağı çekerken, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin de katkısıyla orta ve uzun vadeli getirilerin gerilediğini ifade ederek, Türk Lirası'nın ima edilen oynaklığı ekim ayında jeopolitik gelişmelere bağlı olarak dalgalı, yılın üçüncü çeyreğinde yataya yakın seyrettiğini söyledi. Faiz indirimlerinin, enflasyon beklentilerindeki düşüş ve bankacılık sektörü likiditesindeki iyileşmenin etkisiyle kredi ve mevduat faizlerinin belirgin oranda gerilediğine dikkati çeken Uysal, "Finansman koşullarındaki iyileşme ve iç talepteki toparlanmaya bağlı olarak kredi talebindeki artışla tüketici kredileri ağustos itibarıyla önemli bir ivme kazandı. Tüketici kredilerine kıyasla daha ılımlı olmak üzere ticari kredilerde de artış gözlemeye başladık" diye konuştu.

TL'nin istikrarlı seyri iyileşme sağladı

  • Tüketici enflasyonunun üçüncü çeyrekte yüzde 9,3’e gerileyerek Temmuz Enflasyon Raporu tahmininin alt bandına yakın gerçekleştiğini aktaran Uysal, şunları kaydetti: "Çekirdek göstergelerden B endeksinin yıllık enflasyonu ise öngörülerimize kıyasla daha düşük bir artış gösterdi. 2019 yılı eylül ayı itibarıyla enflasyondaki belirgin yavaşlamada güçlü baz etkisinin yanında Türk lirasının yakın dönemdeki istikrarlı seyri, enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep koşulları etkili oldu. 2018 yılı Ekim Enflasyon Raporundan itibaren enflasyon gerçekleşmelerinin TCMB tahminleriyle uyumlu olması, hatta tahminlerin orta noktasının altında kalması, yıl genelinde tahmin kredibilitesini destekledi. Parasal duruşun, enflasyonun tahminlerle uyumunu sağlayacak şekilde belirlenmesi para politikası öngörülebilirliğine katkı sağladı. Tahmin kredibilitesinin ve para politikası öngörülebilirliğinin artması enflasyon beklentilerindeki iyileşmede ve beklentilerin kademeli olarak TCMB tahminlerine yaklaşmasında etkili oldu.

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