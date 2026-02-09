TMSF Maydonoz Döner'i satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Altı G Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Sümer Entegre Et Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerca Gıda Yönetim Danışmanlığı AŞ ile Deta Ambalaj Kağıt Plastik Temizlik Gıda İthalat İhracat AŞ’ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşturulan “Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nü satışa çıkardı.

Resmi Gazete'de yayınlanan ihale ilanına göre satış, 7145 sayılı Kanun’un geçici 2’nci maddesi, 6758 sayılı Kanun’un 19 ve 20’nci maddeleri, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve ilgili yönetmelik kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek.





2.3 MİLYAR LİRA MUHAMMEN BEDELİ VAR

Franchise sistemiyle faaliyet gösteren "Maydonoz Döner ve "My Fried Chicken" zincirlerinin et ve tavuk işletmeciliğine özgülenmiş mal, hak ve varlıkları kapsayan bütünlüğün muhammen bedeli 2.360.000.000 TL olarak belirlendi.

İhaleye katılım için 236.000.000 TL teminat sunulması gerekiyor. Teminat; nakit, kesin ve süresiz teminat mektubu ya da T.C. devlet tahvilleri, hazine bonoları ve hazine kefaletini haiz tahviller şeklinde verilebilecek.



