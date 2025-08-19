TMSF yönetimindeki Maydonoz Döner 27 şube açtı

Hukuki süreç devam ederken mahkemenin TMSF’yi kayyum olarak görevlendirdiği Maydonoz Döner, şubat ayından itibaren kontrollü büyüme anlayışıyla hareket ederek 27 şube daha açtı ve 380 şubeye ulaştı. Şube sayısının yılın ikinci yarısında 400’e ulaşması bekleniyor. Artan şube sayısı Maydonoz Döner’in ciro ve karlılık anlamında daha güçlü bir şirkete dönüşmesi anlamına geliyor.

YENİ ŞEHİRLERDE AÇILIŞLAR

Şu anda Türkiye’de 75 şehirde müşterine hizmet veren Maydonoz Döner, önümüzdeki dönemde hizmet vermediği illere de şube açıp, lezzetini tüm Türkiye’ye yayacak. İlk adım olarak önümüzdeki ay Niğde’de yeni şubesini açacak olan Maydonoz Döner böylece 76. şehirde de hizmet vermeye başlayacak.

YENİ ÜRÜNLER VE HER ŞUBEDE AYNI MÜŞTERİ DENEYİMİ

AR-GE çalışmalarını sürdüren Maydonoz Döner, yeni ürünü MayPide’yi geçtiğimiz ay duyurmuştu. %100 yaprak dönerin kullanıldığı MayPide ile ürün gamını genişleten marka, bu sayede Türkiye’nin her noktasında daha fazla müşteriye ulaşmayı amaçlıyor.

Yeni ürünler ve yeni şubelerle birlikte TMSF yönetiminin en önem verdiği konulardan birisi de müşteri memnuniyeti… Üretim fabrikalarında ve şubedeler de gıda denetimlerini artıran TMSF, Maydonoz Döner müşterilerinin 380 şubede de aynı kalitede hizmet almasını ve sorunsuz bir müşteri deneyimi yaşamasını amaçlıyor.

BEŞ ÜLKEYE YAYILMIŞ BİR LEZZET MARKASI

Türkiye sınırlarını aşan Maydonoz Döner, bugün Almanya, Gürcistan, Azerbaycan ve Hollanda’daki yatırımlarıyla birlikte toplam 5 ülkede faaliyet gösteriyor. Bu uluslararası yayılım, markanın global vizyonunu ve Türk mutfağını dünyaya taşıma misyonunu en güçlü şekilde ortaya koyuyor.

Yıl sonuna kadar kontrollü ve planlı büyüme stratejisi ile ilerleyecek olan Maydonoz Döner, hem yurt içinde hem yurt dışında açılacak yeni şubelerle lezzet zincirini güçlendirmeye devam edecek.







