Yönetimi TMSF'ye devredilen Maydonoz Döner 10 şube daha açtı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) mahkeme kararıyla kayyum olarak görevlendirildiği “Maydonoz Döner” yeni şubeler açarak ve “franchise” bayilikler vererek büyümeye devam ediyor.

400’den fazla şubesi bulunan döner zincirinin 5 binden fazla çalışanı bulunuyor.

Mart ayında da yeni şubeler geliyor

Şubat ayında mahkeme kararıyla TMSF’ye emanet edilen marka, bu süre zarfında Türkiye’nin farklı şehirlerinde 10 yeni şube açtı.

İzmir, Sivas, Bolu, Adıyaman, Balıkesir (2), Mersin, Konya, Nevşehir ve Şanlıurfa’da şubeler açan Maydonoz Döner, mart ayında da büyüme hedefi doğrultusunda 400’ü geçen şube sayısını daha da artırmak istiyor.

TMSF, 2001 yılından beri şirket yönetiyor

TMSF, 2001 yılındaki ekonomik krizden bu yana medyadan modaya, tekstilden mobilyaya, hayvancılıktan madenciliğe kadar neredeyse her sektörde şirket yönetiyor. Zaman zaman “Devlet ne anlar şirket yönetmekten!” eleştirilerine muhatap olan Kurum, yönettiği şirketlerde eğer varsa öncelikle kayıt dışına son vererek SGK primlerinin ve vergilerin eksiksiz ödenmesini sağlıyor.

Şüpheli iş ve işlemleri engelliyor. Sadece ciroya ve kâra odaklanmayarak, istihdamı artırmaya da çalışıp toplumsal fayda yaratmayı gözetiyor.

Meclis, TMSF’ye yeni görev verdi, yeni yetki vermedi

5 Şubat 2025 tarihinde Meclis’ten geçen yeni yasal düzenlemeyle TMSF, özellikle “terörün finansmanı” ve “kara para aklama” ile ilişkisi olduğundan şüphelenilen şirketlerde de mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirilebiliyor. Bu yeni görevini yaparken de Bankacılık Kanunu’nun verdiği, hâlihazırdaki yetkilerini kullanabiliyor. TMSF konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında bu detaya dikkat çekerek, “olağanüstü yeni yetkiler verildi” iddialarını reddetmişti.











