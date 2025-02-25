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FETÖ’nün finans ağına büyük darbe: 'Maydonoz Döner' operasyonunda 126 kişi tutuklandı

FETÖ’nün finans ağına büyük darbe: 'Maydonoz Döner' operasyonunda 126 kişi tutuklandı

00:5225/02/2025, Salı
AA
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FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda 126 kişi tutuklandı.
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda 126 kişi tutuklandı.

FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik Antalya merkezli dev operasyon genişleyerek 32 ile yayıldı. “Maydonoz Döner” operasyonunda tutuklu sayısı 126 oldu.

FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik Antalya merkezli dev operasyon genişleyerek 32 ile yayıldı. Örgüte, Maydonoz Döner restoran zinciri üzerinden maddi destek sağladığı tespit edilen 126 kişi tutuklandı.

FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik döner restoran zincirine operasyon düzenlenen il sayısı 32'ye çıkarken, gözaltına alınan sayısı da 372'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyelere sevk edilen, savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliklerine çıkarılan şüphelilerden 4'ü kamu çalışanı 126 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 156'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 90'ı emniyet ve savcılıklardan serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

ARALARINDA HAKİM VE KAMU GÖREVLİLERİ DE VAR

Şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile ihraç edilen hakim ve kamu görevlilerinin de bulunduğu öğrenildi.

ESKİ ÇALIŞANIN İTİRAFLARI

Maydonoz Döner isimli restoran zincirine yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıkmıştı.

Restoran zincirinin şubelerinden birinde çalışan R.Ö. isimli kişiye, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı anlaşılınca ciro düşüşü, iş yeri dağınıklığı gibi bahanelerle mobbing uygulandığı iddia edilmişti.

R.Ö.’nün, ciro artışları ve kamudan ihraç edilen FETÖ şüphelilerinin toplantılar yaptığına ilişkin CİMER’e bir itiraf mektubu yazdığı belirlenmişti.

Savcılık tarafından ifadesi alınan R.Ö., örgütle bağlantısını bildiği bir arkadaşının referansıyla garson olarak işe başladığını anlatıp, birçok itirafta bulunmuştu.


#FETÖ
#Kıskaç 40
#Antalya
#Maydonoz Döner

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