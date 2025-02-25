FETÖ’nün finans ağına büyük darbe: 'Maydonoz Döner' operasyonunda 126 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

ARALARINDA HAKİM VE KAMU GÖREVLİLERİ DE VAR

ARALARINDA HAKİM VE KAMU GÖREVLİLERİ DE VAR

Şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile ihraç edilen hakim ve kamu görevlilerinin de bulunduğu öğrenildi.