FETÖ’nün finans ağına büyük darbe: 'Maydonoz Döner' operasyonunda 126 kişi tutuklandı

FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik Antalya merkezli dev operasyon genişleyerek 32 ile yayıldı. “Maydonoz Döner” operasyonunda tutuklu sayısı 126 oldu.
FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik Antalya merkezli dev operasyon genişleyerek 32 ile yayıldı. Örgüte, Maydonoz Döner restoran zinciri üzerinden maddi destek sağladığı tespit edilen 126 kişi tutuklandı.
FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik döner restoran zincirine operasyon düzenlenen il sayısı 32'ye çıkarken, gözaltına alınan sayısı da 372'ye yükseldi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.
ARALARINDA HAKİM VE KAMU GÖREVLİLERİ DE VAR
Şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile ihraç edilen hakim ve kamu görevlilerinin de bulunduğu öğrenildi.
ESKİ ÇALIŞANIN İTİRAFLARI
Maydonoz Döner isimli restoran zincirine yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıkmıştı.
Restoran zincirinin şubelerinden birinde çalışan R.Ö. isimli kişiye, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı anlaşılınca ciro düşüşü, iş yeri dağınıklığı gibi bahanelerle mobbing uygulandığı iddia edilmişti.
R.Ö.’nün, ciro artışları ve kamudan ihraç edilen FETÖ şüphelilerinin toplantılar yaptığına ilişkin CİMER’e bir itiraf mektubu yazdığı belirlenmişti.
Savcılık tarafından ifadesi alınan R.Ö., örgütle bağlantısını bildiği bir arkadaşının referansıyla garson olarak işe başladığını anlatıp, birçok itirafta bulunmuştu.