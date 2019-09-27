Ekonomi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Artık sanayi devine dönüştük
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Artık sanayi devine dönüştük

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Artık sanayi devine dönüştük

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin artık sanayi devine dönüştüğünü belirterek, "Bugün Avrupa'daki her 4 beyaz eşyadan bir tanesini bizim girişimcimiz üretiyor. Avrupa en çok otomobili bizden ithal ediyor. İşçisiyle ve işvereniyle dünyanın en kaliteli malını üretiyoruz. Biz bunu 40 senede yaptık. Bu insan ömrü için uzun ama devlet ömrü için bir an" dedi.

Haber Merkezi AA
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu açıklama yaptı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu açıklama yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ)19. Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı ilk ders konuşmasında, yeni akademik yılın hayırlı uğurlu olmasını temenni etti, bu üniversiteden 2009'da fahri doktora unvanı aldığını hatırlattı.

Gençlerle bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Gençlik demek enerji ve zenginlik demek. Bir yerde ne kadar eğitimli genç varsa o kadar yeni fikir ve zenginlik var." diye konuştu.

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"Zengin olmanın tek yolu girişimcilik"

İlk derste girişimciliği anlatmak istediğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bu devirde zengin olmanın tek ama tek yolu girişimcilikten geçiyor. Başka yolu yok. Ülkenin zengin olması için daha çok girişimciye ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Dünyada milletlerin güçlerinin toplarıyla tüfekleriyle değil girişimcileriyle ölçüldüğüne işaret eden Hisarcıklıoğlu, İkinci Dünya Savaşı sonrası ellerinde hiçbir şeyleri kalmayan Almanya ve Japonya'nın girişimcileri sayesinde şu anda dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer aldığını vurguladı.

Girişimcileri herkesinde desteklemek zorunda olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, her girişimcinin en az 10 istihdam olduğunu belirtti.

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"Hayal kurmaktan korkmayın"

  • Gençlerin hayal kurmaktan korkmaması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Hayali hedefe çevirmek lazım. Kaybetmekten asla korkmamanız lazım. Asla pes etmeyeceksin. Bugün girişimci olmak için sermayeye ihtiyaç yok. Artık girişimcinin sermayesi bilgisayar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin geleceğinden çok umutlu olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Artık sanayi devine dönüştük. Bugün Avrupa'daki her 4 beyaz eşyadan bir tanesini bizim girişimcimiz üretiyor. Avrupa en çok otomobili bizden ithal ediyor. İşçisiyle ve işvereniyle dünyanın en kaliteli malını üretiyoruz. Biz bunu 40 senede yaptık. Bu insan ömrü için uzun ama devlet ömrü için bir an."

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Özgener ise teknolojinin önemine işaret etti.

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Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar ise üniversite hakkında bilgi verdi.

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