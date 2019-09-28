Ekonomi Tofaş 2 milyonuncu Dobloyu üretti
OTOMOTİV

Tofaş 2 milyonuncu Doblo'yu üretti

Fiat Doblo'nun 2 milyonuncusu, Tofaş Fabrikası'ndaki üretim bantlarından indirildi. Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, üretimi 2 milyon adedi geçen Fiat Doblo’nun yaklaşık 1,5 milyon adetini ihraç etme gururunu da yaşadıklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
Fiat Doblo
Fiat Doblo

Tofaş'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünya pazarlarına ihraç edilmek hedefiyle 2000 yılında Türkiye'de üretilmeye başlanan Fiat Doblo, önemli bir üretim eşiğini aştı ve üretim yolculuğunda 2 milyon rakamına erişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, Tofaş'ın uluslararası pazarlara sunduğu araçlarla, Türkiye'yi küresel ölçekte başarıyla temsil ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Doblo, Tofaş için büyük bir gurur kaynağı ve Türkiye otomotiv tarihinin önemli bir kilometre taşı. 2000 yılından bu yana fabrikamızda üretilmekte olan Doblo, Türkiye'nin küresel ticari araç üretim üssü olmasında önemli rol üstlendi ve 19 yıldır aralıksız ülke ihracatımıza katkı sağlamaya devam ediyor. Tofaş'ın Ar-Ge ve 'Dünya Klasında Üretim' standartlarındaki yetkinliklerinin önemli bir göstergesi olan Doblo, 19 yıldır Türkiye'de büyük ilgi görürken, dünyanın pek çok ülkesinde de kullanıcıların tercihi oldu.

Segmentinin yaratıcısı olmasının haricinde, fikri ve sınai hakları da Tofaş'a ait olan Doblo'nun mevcut neslinin geliştirilmesinde Tofaş çalışanları önemli sorumluluklar aldılar. Doblo projesindeki deneyimlerimizin şirketimizin yeni projeleri fabrikamıza çekilebilmesinde önemli etkisi oldu. Üretimi 2 milyon adedi geçen Fiat Doblo’nun yaklaşık 1,5 milyon adetini ihraç etme gururunu da yaşıyoruz. ABD'den Avrupa'ya, dünyanın pek çok farklı ülkesinde güvenle kullanılmakta ve 4 nesildir tüketicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

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