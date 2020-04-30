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Ekonomi Tofaş üretim arasını 11 Mayısa uzattı
OTOMOTİV

Tofaş üretime ara verme süresini 11 Mayıs'a uzattı

Tofaş üretim arasını 11 Mayıs'a uzattı

Koronavirüs nedeniyle 4 Mayıs'a kadar üretime ara veren Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ aldığı yeni kararla üretim arasını 11 Mayıs 2020'ye kadar uzattı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, şirketin 4 Mayıs 2020 tarihine kadar olan üretime ara verme süresini 11 Mayıs 2020'ye kadar uzattı.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada,

"Konuya ilişkin en son 15 Nisan 2020 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada Koronavirüs (Covid-19) etkileri çerçevesinde, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, Fabrikamızda 4 Mayıs 2020 tarihine kadar üretime ara vereceğimiz kamuya bildirilmiş olup, yaşanmaya devam eden benzer gelişmeler sonucunda söz konusu süre 11 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır." denildi.

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