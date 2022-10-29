TOGG Bursa ekonomisini de uçuracak

Burkay, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun Bursa’nın Gemlik ilçesindeki fabrikasının açılışı öncesi yaptığı açıklamada, "Bugün çok önemli. Sadece Bursa ve Türkiye için değil, Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesine çıkmasının en önemli adımı. TOGG otomotiv değil, elektrikli ve otonom sürüşlere geçişlerde, teknolojik paradigmanın değişiminde önemli anahtar rol oynuyor. Otonom sürüşün ve elektrikli araçların tarihine bakılınca, çok geçmişi yok. Bizim sıfır noktası dediğimiz, teknolojiyi yakalamanın temelleri Cumhurbaşkanımız’ın vizyonuyla atıldı. Bu teknoloji ile birlikte makine, otomotiv yan sanayi, savunma sanayi, bilişim sektörü gibi bir çok disiplin bu yatırımla ivme kazanacak. Bu ana sanayinin Türkiye’de olması. Tasarım ve akıl koyucu olanların, karar verici olanların yerli ve milli olması, diğer disiplinlere yayılmasında itici güç. 18 bin araç üretilecek 2023’te. Her sene kapasite artışı olacak. Pazarla ilgili sıkıntısı yok. Öyle tahmin ediyorum ki 2-3 yılda dünya pazarlarına da bu aracı ihraç etmeye başladığımızda dünyadaki pazarı arttıracak teknolojiye sahip. 2023 Mart ayından itibaren Türkiye’de yollarda göreceğiz. Bursa çok değerli. Bursa’nın seçilmesi stratejik. Otomotiv ve yan sanayiide Türkiye’nin merkezi. Geçmişte Detroit deniyordu. Bu değişim dönüşümü başaran ve gerçekleştiren ender şehirlerden birisiyiz. BTSO olarak ve tüm STK’lar olarak yaptığımız teknoloji koordinasyon Arge merkezi teknik tekstil ileri mükemmeliyet merkezi, elektrikli araçlar ve otonom sürüş mükemmeliyet merkezini kuruyoruz. Mikro mekanik mikro elektroniği kuracağız. Teknoloji dönüşümün Bursa’da 7 bin otomotiv sektöründeki firmanın dönüşümün sağlayacak. Bursa sanayisi endüstrisi olarak başta TOGG olmak üzere Türkiye’nin teknolojik hamlesindeki tüm yatırımlarda pozisyon almaya elimizi taşın altına koyacağız" diye konuştu.

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EKONOMİ TOGG Gemlik Tesisi ilk kez görüntülendi

Burkay, "Bu yatırım aynı zamanda Bursa’nın 4,5 dolarlık ihracat kilogram değerini 8 dolara çıkaracak. 40 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Bunu yakalamada da TOGG çok önemli itici güç olacak. Bütün bunlar sadece Bursa değil Türkiye ekonomisinin dönüşümünü gerçekleştirecek. Bu yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı. TOGG’un açılışını yaptığımız yatırımla bu yüzyılın güçlü girişini yapmış olacağız. Tüm dünyaya haykırmış olacağız. Teknosab yükseliyor. 2 yıldır entegrasyonuna çalışıyoruz. Teknosab kavşağının yatırımı Gemlik’le alakalı. 30’a yakın teknoloji şirketi TOGG’a çalışıyor. Teknosab’da bir çoğu üretime başladı. Teknosab’la TOGG’un işbirliği başta otomotivle makine ve diğer alanlarda Bursa’ya ciddi ivme kazandıracak" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF 24 Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla 1961 yılında üretilerek Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan \"Devrim\" otomobili Togg Gemlik Kampüsü'ne getirildi.

Burada oluşturulan fuaye alanında Togg'un C-SUV ve sedan modeli ile sergilenen Devrim otomobili davetlilerden yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili 'Devrim', Togg'un Gemlik Kampüsü'ne getirildi Bazı davetliler, alandaki simülasyona binerek Togg'un birebir sürüş deneyimini yaşadı. Togg araçlarının gövde ve batarya bölümlerinin sergilendiği fuaye alanında akıllı şarj istasyonlarının da tanıtımı gerçekleştirildi.

Togg'un üretim aşamasının videoları da alandaki ekranlara yansıtıldı.

Dün, bugün, gelecek…

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Togg'un Twitter adresinden, açılışa ilişkin bir paylaşım yapıldı. \"Dün, bugün, gelecek… Devrim mühendislerine saygıyla. Yeni Lig şimdi Gemlik\" açıklamasıyla yapılan paylaşımda, Devrim otomobili ile Togg'un SUV ve sedan araçlarının yan yana fotoğrafına yer verildi.

Devrim ve Togg yan yana: Dün bugün gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Togg Gemlik Kampüsü'nde Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan "Devrim" otomobili ile Togg araçları sergileniyor.

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FOTOĞRAF 14 Bursa-Yalova kara yolundan tesise ulaşım sağlanan kavşaklara Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince \"Togg\" yazılı yön tabelaları yerleştirildi.

Kara yolundan 5 kilometre uzaklıktaki tesisin yolları ve kavşaklarında Togg'un amblemini yansıtan peyzaj çalışmaları yapıldı.

Togg'a Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca 28 Ekim 2022 tarih ve 3879 sayı ile \"İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı\" düzenlendi.

Yaklaşık 2 yıl gibi kısa sürede tamamlanan Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışına şahitlik etmek isteyen davetliler, turnikelerden geçirilerek alana alınmaya başladı.

Tören için çok sayıda basın mensubu da kendilerine ayrılan alanlarda sabah saatlerinden itibarın canlı yayınlarla açılış heyecanını yansıtıyor.

Kampüsün resmi açılışı saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yerli ve yabancı çok sayıda davetlinin katılacağı törenle yapılacak.

Açılıştan sonra seri üretim sürecine geçmesi öngörülen Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, \"Anadolu\", \"Gemlik\", \"Oltu\", \"Kula\", \"Kapadokya\" ve \"Pamukkale\" isimlerini taşıyan \"Türkiye'nin Renkleri\" ile yollarda olacak.

Togg Gemlik Kampüsü'nde açılış heyecanı: Hazırlıklar tamamlandı Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış için hazırlıklar tamamlandı.

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FOTOĞRAF 12 Binlerce kişinin davet edildiği törenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleşmesi nedeniyle Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu da Gemlik'teki devasa tesis içerisinde gerçekleşecek. Bugünkü büyük açılış öncesinde tesise ulaşımı kolaylaştırma çalışmaları da tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TOGG'un Gemlik Kampusu'na taşıt ulaşımını kolaylaştırmak için köprülü kavşak yapımını tamamlarken 'TOGG' ismi de Trafik levhalarındaki yerini aldı. Öte yandan, Gemlik tesisinin kapısına ve içerisindeki tören alanına özel giydirmeler yapıldı.

SATIŞ 5 AY SONRA

Açılışla birlikte bugüne kadar prototip atölyesinde üretilerek çeşitli yol testleri yapılan TOGG'un C-SUV modeli seri üretime tamamen hazır hale gelecek. Hemen ardından ise C-SUV yollara çıkmaya hazır olduğunu belgelemek üzere akredite test merkezlerine gönderilecek. Yaklaşık 5 ay sürecek homolagasyon testlerinin ardından onay belgelerini alacak TOGG, Mart 2023 itibarıyla Türkiye'de satışa sunulacak. 15-18 boyunca yalnızca Türk tüketicilerinin talebine karşılık verecek olan TOGG, daha sonra başta Almanya ve Fransa gibi ülkeler olmak üzere Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştirecek. Mart 2023'te satışa çıkacak C-SUV'un ardından 2025 yılında C segmentindeki tamamen elektrikli Sedan satışa sunulacak. Bu modeli sırasıyla C-Hatchback, B-SUV ve C-MPV modelleri takip edecek.

YABANCI GAZETECİLER DE YAKINDAN TAKİP EDECEK

TOGG'un Gemlik'teki törenini yurtiçinden 100'ün üzerinde gazeteci izleyecek ve tüm gelişmeleri gün boyunca izleyicilere aktaracak. Bununla birlikte, bazı yabancı basın mensupları da TOGG'un davetlisi olarak Türkiye'nin otomobilini üretecek devasa tesisin açılışını yakından takip edecek. SADECE FABRİKA DEĞİL AYNI ZAMANDA 'KAMPUS'

GEMLİK'teki tesis yalnızca bir fabrika olarak hizmet vermeyecek. Bu yüzden ismi 'TOGG Gemlik Kampusu' olarak anılacak. Çünkü, burada araç üretiminin yanında mobilite ürünleri, Ar-Ge merkezi, kullanıcı deneyim merkezi ve test pisti de yer alacak. Dileyenler TOGG'un Gemlik Kampusu'nu ziyaret ederek burada mobilite ekosistemine yönelik güncel teknolojileri yakından deneyimleyebilecek. TOGG C-SUV'A 6 FARKLI RENK SEÇENEĞİ!

TOGG dün yaptığı paylaşımla 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunacağı C-SUV modelinin renklerini paylaştı. Açıklamada, C-SUV'un 6 farklı renk seçeneğine sahip olacağı ve bu renklerin isimlerini Türkiye'nin güzelliklerinden aldığı belirtildi. İsimler ise Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale şeklinde sıralandı. TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş, global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, şunları söyledi: “Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait, küresel düzeyde rekabet edecek bir marka ortaya çıkarmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin sahip olduğu eşsiz zenginliklerden ilham alıyoruz. Logomuzda da vurguladığımız dualite temasında olduğu gibi 'duygusal' Doğu kültürü ve 'rasyonel' Batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil eden bir markayız. İlk akıllı cihazımızın renklerini tasarlarken de Türkiye'mizden ilham aldık.”

TOGG'da büyük heyecan: Satışı 5 ay sonra Türkiye'nin küresel teknoloji markası olma ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturma hedefiyle yola çıkan TOGG'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1.2 milyon metrekare üzerine kurulu tesisi bugün açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek açılış töreninin saat 16.00 itibarıyla başlaması bekleniyor.

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