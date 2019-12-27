TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş: Projeye başlamadan önce 18 şirketi izledik

Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, açıklamalarda bulundu.

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Mehmet Gürcan Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Bizim farkımız; ortaklık yapımımızla bir ekosistem kurduk. Sıfır emisyonlu araçlar için sıfırdan başladık. Fikri mülkiyeti bizim olan bir araçtan bahsediyoruz."

"Artık büyükler değil; çevik, kullanıcıyı merkeze koyanlar başarılı oluyor. Küresel bir marka oluşturmak için yola çıktık. Doğuştan elektrikli bir otomobil geliştirmek istedik. Nesnelerin interneti ile bunu bir akıllı cihaz olarak düşünerek yola çıktık."

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'15 yıllık kapsamlı bir plan hazırladık'

"Projeye başlamadan önce 18 şirketi izledik. 15 yıllık kapsamlı bir plan hazırladık. İşinin ehli bir ekip kurduk. Kullanıcı odaklı yaklaşım kabul ettik. Dünyanın en iyileriyle çalışmaktan başka lüksümüz yok"