Ekonomi TOGG CEOsu Mehmet Gürcan Karakaş Projeye başlamadan önce 18 şirketi izledik
OTOMOTİV

TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş: Projeye başlamadan önce 18 şirketi izledik

TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş: Projeye başlamadan önce 18 şirketi izledik

Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında konuşma yapan TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, "Projeye başlamadan önce 18 şirketi izledik. 15 yıllık kapsamlı bir plan hazırladık. İşinin ehli bir ekip kurduk. Kullanıcı odaklı yaklaşım kabul ettik. Dünyanın en iyileriyle çalışmaktan baka lüksümüz yok." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş
TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş

Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, açıklamalarda bulundu.

TOGG Başkanı Hisarcıklıoğlu: 2022’de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak
EKONOMİ
TOGG Başkanı Hisarcıklıoğlu: 2022’de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak


Mehmet Gürcan Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Bizim farkımız; ortaklık yapımımızla bir ekosistem kurduk. Sıfır emisyonlu araçlar için sıfırdan başladık. Fikri mülkiyeti bizim olan bir araçtan bahsediyoruz."

"Artık büyükler değil; çevik, kullanıcıyı merkeze koyanlar başarılı oluyor. Küresel bir marka oluşturmak için yola çıktık. Doğuştan elektrikli bir otomobil geliştirmek istedik. Nesnelerin interneti ile bunu bir akıllı cihaz olarak düşünerek yola çıktık."

Türkiye'nin gurur günü: Türkiye'nin otomobili tanıtılıyor
EKONOMİ
Türkiye'nin gurur günü: Türkiye'nin otomobili tanıtılıyor

'15 yıllık kapsamlı bir plan hazırladık'

"Projeye başlamadan önce 18 şirketi izledik. 15 yıllık kapsamlı bir plan hazırladık. İşinin ehli bir ekip kurduk. Kullanıcı odaklı yaklaşım kabul ettik. Dünyanın en iyileriyle çalışmaktan başka lüksümüz yok"

TOGGun tanıtım filmi yayında

TOGG'un tanıtım filmi yayında

​Yenilikçi tasarımı ve özellikleriyle nefes kesiyor.
İşte Türkiyenin otomobili

İşte Türkiye'nin otomobili

İlk sipariş Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan.
Devrim sürprizi

'Devrim' sürprizi

​Türkiye'nin Otomobili birazdan tanıtılacak.
Otobüslere<br>hayati zorunluluk

Otobüslere
hayati zorunluluk

Peş peşe çıkan yangınlar sonrası gündeme geldi.
TOGG'un<br>üretim üssü olacak

TOGG'un
üretim üssü olacak

5 yıldır altyapısı hazırlanan alan görüntülendi.
İrlanda'nın bahçesi:<br>Glendalough

İrlanda'nın bahçesi:
Glendalough

​Haryy Potter ve Cesur Yürek filmlerinin çekildiği bölge.

Bin 789 terörist etkisiz hale getirildi

Bin 789 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı 2019 yılı bilançosunu açıkladı.

Ziraat Bankası vergi ödemelerinde de müşterisinin yanında

Ziraat Bankası vergi ödemelerinde de müşterisinin yanında

Yeni kanallar ve uygulamalar ile Ziraat Bankası vergi ödemelerinde de daha fazlasını sunuyor.

Yerli otoda özel talep

Yerli otoda özel talep

Fabrikanın Bursa'da kurulmasının perde arkası...
VAR kayıtları <br>açıklanmayacak

VAR kayıtları
açıklanmayacak

​TFF, Beşiktaş'ın talebini geri çevirdi.
Sıfır konutta<br>faizler düşüyor

Sıfır konutta
faizler düşüyor

​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı.
Yerli otomobilin plakası '16'

Yerli otomobilin plakası '16'

Bursa'ya kurulacak, 175 bin otomobil üretilecek.
Geceliği<br>5 bin TL'ye çıktı

Geceliği
5 bin TL'ye çıktı

​Bölgedeki otellerde neredeyse boş oda yok.
Boğaz'da<br>gemi kazası

Boğaz'da
gemi kazası

​Rumeli Hisarı'nda kuru yük gemisi kıyıya çarptı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.