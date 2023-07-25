Togg hedef büyütüyor: İkinci fabrika arsası tahsis edildi

Yerli elektrikli araç Togg’un Gemlik’te bulunan fabrikasının yanında bir fabrika daha açılabilecek kadar bir alan, üretim kapasitesinin büyütülmesi için rezerve edildi. Toplamda 1,2 milyon metrekare açık ve kapalı alana sahip olan Togg fabrikasında şu anda 230 bin metrekare kapalı üretim alanı bulunuyor.

İKİ KATINA ÇIKACAK

Rezerve edilen alanda bir 230 bin metrekarelik kapalı alan daha oluşturulacak ve 3 yılın sonunda hedeflenen 175 bin araç üretme kapasitesi temelleri atılması planlanan fabrikada üretim bantlarının hazır hale gelmesi ile 350 bin araç üretimine kadar çıkabilecek.

1 MİLYON ÜRETİM HEDEFİ TAZELENECEK

29 Ekim 2022’de açılan Togg fabrikası kademeli olarak istihdamını da artırdı. Doğrudan ve dolaylı olarak 25 binin üzerinde kişiye ekmek kapısı olan yerli elektrikli otomobilde kapasite artışı ile birlikte istihdamı daha da artıracak. 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon üretilecek Togg, yeni yatırımın hayata geçmesi ile hedef tazeleyecek.







