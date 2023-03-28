Togg için ön sipariş sayısı 177 bini geçti: Büyük gün yarın

Yerli otomobil Togg

'un ön sipariş süreci 27 Mart Pazartesi günü saat 22.00’da sona erdi. Togg için ön sipariş sayısı 177 bin 467 oldu. Yerli otomobili satın almaya öncelik kazananlar kura yöntemi ile belli olacak. Yoğun ilgi nedeniyle teslim edilecek araç sayısında artış kararı alınmış(10 binden 20 bine çıkarıldı), kura tarihi ise 1 gün uzatılmıştı. Başvuru süreci ardından TOGG kura sonuçları için geri sayım başladı.