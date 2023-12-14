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Ekonomi

Togg sedan 2025’te yollarda

Yerli elektrikli otomobilde ürün yelpazesi genişliyor. Togg için planlanan 5 modelinden ikincisi olan sedan, 2024 yılı tamamlanmadan kamuoyu ile tanıştırılacak ve 2025’te satışa çıkacak.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 01:44 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Togg.
Togg.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın açıklamalarına göre; Togg’da üretim, 2024 yılında 3 katına çıkarılacak. Artan üretim ile birlikte Türkiye pazarındaki açığı kapatan Togg, 2025 yılında Avrupa pazarında boy gösterecek.

SPORTİF COUPE 2026’DA SATIŞTA

Togg, 2025 yılında satışa sunacağı sedan modelin ardından coupe modelini ise 2026 yılında satışa sunacak. Daha keskin hatlarla sportifliği yansıtacağı öngörülen model gençlerin ilgi alanına girecek. Sedan ve coupe modellerinin ardından ise Türkiye’de tercih oranı son yıllarda artan B segmentinde bir SUV üretecek Togg, bir de C segmentinde MPV (aile otomobili) modeli üretim hattına alacak. Henüz tarihi belli olmayan B-SUV ve C-MPV modellerinin de üretimiyle birlikte Togg’un planlamalarında olan 5 model alıcılar ile buluşmuş olacak.



#TOGG
#Üretim
#Ticaret
#Ekonomi
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