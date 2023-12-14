Togg sedan 2025’te yollarda

Togg, 2025 yılında satışa sunacağı sedan modelin ardından coupe modelini ise 2026 yılında satışa sunacak. Daha keskin hatlarla sportifliği yansıtacağı öngörülen model gençlerin ilgi alanına girecek. Sedan ve coupe modellerinin ardından ise Türkiye’de tercih oranı son yıllarda artan B segmentinde bir SUV üretecek Togg, bir de C segmentinde MPV (aile otomobili) modeli üretim hattına alacak. Henüz tarihi belli olmayan B-SUV ve C-MPV modellerinin de üretimiyle birlikte Togg’un planlamalarında olan 5 model alıcılar ile buluşmuş olacak.