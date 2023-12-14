Togg sedan 2025’te yollarda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın açıklamalarına göre; Togg’da üretim, 2024 yılında 3 katına çıkarılacak. Artan üretim ile birlikte Türkiye pazarındaki açığı kapatan Togg, 2025 yılında Avrupa pazarında boy gösterecek.
SPORTİF COUPE 2026’DA SATIŞTA
Togg, 2025 yılında satışa sunacağı sedan modelin ardından coupe modelini ise 2026 yılında satışa sunacak. Daha keskin hatlarla sportifliği yansıtacağı öngörülen model gençlerin ilgi alanına girecek. Sedan ve coupe modellerinin ardından ise Türkiye’de tercih oranı son yıllarda artan B segmentinde bir SUV üretecek Togg, bir de C segmentinde MPV (aile otomobili) modeli üretim hattına alacak. Henüz tarihi belli olmayan B-SUV ve C-MPV modellerinin de üretimiyle birlikte Togg’un planlamalarında olan 5 model alıcılar ile buluşmuş olacak.