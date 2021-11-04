​TOGG’a 2,5 milyarlık yatırım

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2022 bütçesini sunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Otomobili (TOGG) projesi ve Bakanlığın bu yıl gerçekleştireceği faaliyetlerle ilgili şu açıklamalarda bulundu.

2,5 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILDI

85 milyonun ortak hayali olan TOGG yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bugüne kadar 2,5 milyar liralık yatırım tamamlandı, yıl sonunda bu tutar 3,5 milyar lirayı bulacak. Hedeflendiği şekilde ilk araç, 2022’nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak

GEMLİK’E BATARYA TESİSİ

Elektrikli araçların kalbi olan bataryaların, Türkiye’de üretilmesi konusunda da ciddi ilerleme kaydettik. TOGG ile Farasis, 20 GWh’lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik’te başlayacak. Ayrıca, diğer küresel batarya üreticileriyle de görüşmelerimiz sürüyor.

REKLAM

Mustafa Varank

MİLYAR DOLARLIK 5 ŞİRKET ÇIKARDIK

Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde 2023’e kadar ülkemizden “değeri milyar doları aşan 10 şirket” çıkarmayı hedeflemiştik. Göğsümüzü kabartan tekno-girişimcilik ekosistemi sayesinde bu hedefe adım adım yaklaşıyoruz. Şu anda 5 UNICORN’umuz, bizim tabirimizle 5 TURCORN’umuz var.

FOTOĞRAF 10 Bursa’nın Gemlik ilçesine kurulan ve temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan yerli otomobil fabrikasının üretim bandından yeni görüntüler yayınlandı. TOGG’un resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, otomobilin üretim aşamaları ve fabrika içinden görüntüler yer aldı. 2020 yılının son çeyreğinde ekipman siparişine başlanan tesiste, hat montajının 2021’in üçüncü çeyreğinde başlayacağı açıklanmıştı. 2022 yılının sonunda banttan inecek aracın bataryası da Gemlik’te üretilecek. Yılda 175 bin üretim kapasitesine sahip olan tesiste 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet otomobil üretiminin yapılması planlanıyor. Fabrika inşaatının son hali ise dronla havadan görüntülendi. TOGG’un resmi hesabından yapılan yeni paylaşım, ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı. TOGG fabrikasının istihdama büyük katkı sağlayacağını dile getiren ilçe esnafından Cafer Çevik, “En azından ülke ekonomisine katkısı olur. Gemlik için büyük bir nimettir. İnşallah vatana millete hayırlı olur. Gemlik’teki işsizlik otomatikman çözülür. Bu sadece Gemlik’le de alakalı değil. Çevre ilçeler ve Bursa merkez için de geçerli. Faydası olacağını düşünüyorum” dedi. Fabrikada istihdam edilecek kişilerin öncelikle Gemlik’ten seçilmesini beklediklerini belirten Göksel Kanyılmaz ise, “Hayırlı uğurlu olsun. İş imkanı için Gemlik’teki işsizlere iş imkanı sağlar diye düşünüyorum. Bursa’dan daha çok talep olmazsa Gemlik’teki işsizler için çok daha iyi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.<br> Bursa’nın Gemlik ilçesine kurulan ve temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan yerli otomobil fabrikasının üretim bandından yeni görüntüler yayınlandı. TOGG’un resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, otomobilin üretim aşamaları ve fabrika içinden görüntüler yer aldı. 2020 yılının son çeyreğinde ekipman siparişine başlanan tesiste, hat montajının 2021’in üçüncü çeyreğinde başlayacağı açıklanmıştı. 2022 yılının sonunda banttan inecek aracın bataryası da Gemlik’te üretilecek. Yılda 175 bin üretim kapasitesine sahip olan tesiste 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet otomobil üretiminin yapılması planlanıyor. Fabrika inşaatının son hali ise dronla havadan görüntülendi. TOGG’un resmi hesabından yapılan yeni paylaşım, ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı. TOGG fabrikasının istihdama büyük katkı sağlayacağını dile getiren ilçe esnafından Cafer Çevik, “En azından ülke ekonomisine katkısı olur. Gemlik için büyük bir nimettir. İnşallah vatana millete hayırlı olur. Gemlik’teki işsizlik otomatikman çözülür. Bu sadece Gemlik’le de alakalı değil. Çevre ilçeler ve Bursa merkez için de geçerli. Faydası olacağını düşünüyorum” dedi. Fabrikada istihdam edilecek kişilerin öncelikle Gemlik’ten seçilmesini beklediklerini belirten Göksel Kanyılmaz ise, “Hayırlı uğurlu olsun. İş imkanı için Gemlik’teki işsizlere iş imkanı sağlar diye düşünüyorum. Bursa’dan daha çok talep olmazsa Gemlik’teki işsizler için çok daha iyi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. TOGG'dan yapılan yeni paylaşım heyecana neden oldu: İlçe halkı tarafından sevinçle karşılandı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobil üretiminden yeni görüntüler paylaştı. TOGG'un resmi sosyal medya hesabından yapılan, “Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor" paylaşımı, ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı. Öte yandan TOGG inşaatının son hali, dronla havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

BİLİŞİM VADİSİ TEMELİ ATILIYOR

Bilişim Vadisi İzmir’in temelini yıl bitmeden atacağız. Sanayide sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüm için kararlı adımlar atıyoruz. Yeşil Mutabakat gerekliliklerinden en çok etkilenecek enerji-yoğun sanayi sektörlerinin modernizasyon ve dönüşümüne ilişkin çalışmalar yürütüyoruz. Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemini hayata geçirerek OSB’leri yeşil ve sürdürülebilir üretim alanlarına dönüştüreceğiz.

REKLAM

60 BİN GENÇ İSTİHDAM EDİLECEK

Çalışan ve Üreten Gençler Programıyla 32 ilimizde 170 fabrika binası kurarak yatırımcıların hizmetine sunuyoruz. Buraya sağlayacağımız 600 milyon lirayı aşkın destekle 60 bin gencimiz istihdam edilecek.

UZAY MOTORUNA 25 MİLYAR LİRALIK BÜTÇE AYRILDI

Sıvı yakıtlı Ramjet Projesi’nde son safhaya geldik. 2022’de süpersonik hızlarda çalışan bir Ramjet motoru prototipini ortaya çıkaracağız. Ülkemizi uzay yarışına Milli Uzay Programı ile hazırlıyoruz. Uzayda ateşleyeceğimiz hibrit roket motorunun testlerini gerçekleştirirken, fırlatma aracı ve limanına yönelik değerlendirme çalışmalarını sürdürüyoruz. 2022 yılı bütçesine 25 milyar 140 milyon 581 bin lira kaynak ayrıldı.