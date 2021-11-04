​TOGG’a 2,5 milyarlık yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil TOGG için bugüne kadar 2,5 milyar liralık yatırım yapıldığını, yıl sonuna kadar bu miktarın 3,5 milyar lirayı bulacağını açıkladı. Varank, elektrikli araçların kalbi olan bataryaların üretimine de yakında Gemlik’te başlanacağını söyledi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2022 bütçesini sunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Otomobili (TOGG) projesi ve Bakanlığın bu yıl gerçekleştireceği faaliyetlerle ilgili şu açıklamalarda bulundu.
2,5 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILDI
85 milyonun ortak hayali olan TOGG yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bugüne kadar 2,5 milyar liralık yatırım tamamlandı, yıl sonunda bu tutar 3,5 milyar lirayı bulacak. Hedeflendiği şekilde ilk araç, 2022’nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak
GEMLİK’E BATARYA TESİSİ
Elektrikli araçların kalbi olan bataryaların, Türkiye’de üretilmesi konusunda da ciddi ilerleme kaydettik. TOGG ile Farasis, 20 GWh’lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik’te başlayacak. Ayrıca, diğer küresel batarya üreticileriyle de görüşmelerimiz sürüyor.
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MİLYAR DOLARLIK 5 ŞİRKET ÇIKARDIK
Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde 2023’e kadar ülkemizden “değeri milyar doları aşan 10 şirket” çıkarmayı hedeflemiştik. Göğsümüzü kabartan tekno-girişimcilik ekosistemi sayesinde bu hedefe adım adım yaklaşıyoruz. Şu anda 5 UNICORN’umuz, bizim tabirimizle 5 TURCORN’umuz var.
Bilişim Vadisi İzmir’in temelini yıl bitmeden atacağız. Sanayide sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüm için kararlı adımlar atıyoruz. Yeşil Mutabakat gerekliliklerinden en çok etkilenecek enerji-yoğun sanayi sektörlerinin modernizasyon ve dönüşümüne ilişkin çalışmalar yürütüyoruz. Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemini hayata geçirerek OSB’leri yeşil ve sürdürülebilir üretim alanlarına dönüştüreceğiz.
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60 BİN GENÇ İSTİHDAM EDİLECEK
Çalışan ve Üreten Gençler Programıyla 32 ilimizde 170 fabrika binası kurarak yatırımcıların hizmetine sunuyoruz. Buraya sağlayacağımız 600 milyon lirayı aşkın destekle 60 bin gencimiz istihdam edilecek.
UZAY MOTORUNA 25 MİLYAR LİRALIK BÜTÇE AYRILDI
Sıvı yakıtlı Ramjet Projesi’nde son safhaya geldik. 2022’de süpersonik hızlarda çalışan bir Ramjet motoru prototipini ortaya çıkaracağız. Ülkemizi uzay yarışına Milli Uzay Programı ile hazırlıyoruz. Uzayda ateşleyeceğimiz hibrit roket motorunun testlerini gerçekleştirirken, fırlatma aracı ve limanına yönelik değerlendirme çalışmalarını sürdürüyoruz. 2022 yılı bütçesine 25 milyar 140 milyon 581 bin lira kaynak ayrıldı.