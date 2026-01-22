Togg’dan ekonomik T6 müjdesi

Yerli ve milli otomobil üreticisi Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Davos’tan ekonomik fiyatlı Togg T6’nın müjdesini verdi. Davos Dünya Ekonomik Forumu’nda Bloomberg HT’nin sorularını cevaplayan Tosyalı, 2025 yılının 40 bin adet üretimle tamamlandığını ve trafikteki toplam Togg sayısının 100 bini aştığını söyledi. 2026 yılı için 60 bin adet ve üzeri üretim hedeflendiğini belirten Tosyalı, yıllık 100 bin adetlik üretim kapasitesine ise 2027 yılının sonunda ulaşılmasının planlandığını kaydetti. T10X ve T10F modellerinin ardından, 2027 yılında daha geniş kitlelere hitap edecek ekonomik T6 modelinin piyasaya sürülmesinin hedeflendiğini belirten Tosyalı, üretim ve satışın şu an dengeli ilerlediğini ve stok sorunu yaşanmadığını sözlerine ekledi.

Togg’un ihracatının 2025 Münih Otomobil Fuarı’yla başladığı şovda konuşan Togg CEO'su Gürcan Karakaş da yeni modellere ilişkin daha önce şu bilgileri vermişti: “Öğrenen bir organizasyon aynı süreçleri tekrarlarken daha hızlı ilerliyor. Ancak yapay zekada, bataryada ve bağlantılı teknolojilerde çok hızlı bir değişimin içerisinden geçiyoruz. Bu değişimi hazmederek ilerlememiz gerek. T10X'in bir küçüğü olacak T8X üzerine şimdiden çalışmalarımıza başladık. Normalde böyle bir ürünün dediğiniz doğru, 2,5 senede çıkması lazım ama biz onu 2 sene kadar önce çıkarmak için çabalıyoruz şu an."