Ekonomi TOGGdan yeni paylaşım Deneme üretimleri başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TOGG'dan yeni paylaşım: Deneme üretimleri başladı

TOGG, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan otomobili yılın son çeyreğinde banttan indirmeye hazırlanıyor. Gemlik Tesisi’nde planlar doğrultusunda deneme üretimi başladı.

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​TOGGdan yeni paylaşım: Deneme üretimleri başladı
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TOGG’un Gemlik Tesisi’nde, inşaatın başlamasından bu yana geçen iki yılda planlar doğrultusunda deneme üretimi başladı. Peki TOGG ne zaman yollara çıkacak?

BAKAN MUŞ TEST SÜRÜŞÜNE ÇIKTI

Konuyla ilgili TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu ayki Yönetim Kurulu toplantımızı deneme üretimlerine başladığımız Gemlik Tesisimizde yaptık. Toplantımızın ardından tesislerimizi ziyaret eden Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ile bir istişare toplantısı ve test sürüşü gerçekleştirdik."

Ticaret Bakanı Mehmet Muş.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş.

TOGG'un fabrika açılış tarihi belli oldu
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Borsası ile Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'Ekonomiye Değer Katanlar' ödül törenine katılmak için Yozgat'a geldi. Yozgat Ticaret Borsası'nın yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştiren Hisarcıklıoğlu, ardından ödül törenine geçti.
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Ödül töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOGG'un Bursa Gemlik'teki fabrikasının açılışının 29 Ekim 2022'de yapılacağını belirterek, \"Türk insanının büyük bir hayali vardı, 110 yıllık, 120 yıllık. Kendi otomobilini yapma hayali. 60 sene önce yarı yolda kaldık. O sebepten, bu sebepten. Allah nasip ederse inşallah bu sene 29 Ekim'de, bütün özlük hakları bizim olan TOGG'un fabrikasının açılışını gerçekleştireceğiz. Yüzde 100 elektrikli, bütün hakları bizim olan Türkiye'nin olan otomobilini dünya piyasasına da sunmuş olacağız. Mart ayında hep beraber binmeye başlayacağız. Yozgat'ın yollarında da TOGG'u göreceksiniz\" ifadelerini kullandı.
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TOGG'un fabrika açılış tarihi belli oldu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İnşallah bu sene 29 Ekim'de, bütün özlük hakları bizim olan TOGG'un fabrikasının açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

PAZARA İLK ÇIKACAK MODEL HANGİSİ OLACAK?

  • İlk olarak C-SUV pazara çıkacak TOGG’da, Avrupa normlarında teknik yeterlilik (sertifikasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan Elektrikli SUV pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. TOGG, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

TOGG NE ZAMAN YOLLARDA OLACAK?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOGG’un fabrikasının açılışının 29 Ekim’de gerçekleştirileceğini belirterek, 2023 yılının mart ayında TOGG’un yollara çıkacağını ifade etmişti.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: 2023 mart ayında TOGG'u caddelerde görmeye başlayacağız
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TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: 2023 mart ayında TOGG'u caddelerde görmeye başlayacağız
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, 'Otomobilimizi 2023 yılının mart ayından itibaren artık caddelerde de görmeye başlayacağız' dedi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Samsun Ticaret Borsası'nın tamamlanan yeni hizmet binaları, düzenlenen törenle açıldı. Tören sırasında Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun açtığı stantta Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG, İstanbul ve Ankara'dan sonra Samsun'da sergilendi.

TOGG'un sedan modeli sergilenmeye başladı
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