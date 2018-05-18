TOKİ Başkanı Ergün Turan: AKM 2 ay içinde ihaleye çıkacak

TOKİ Başkanı Ergün Turan AKM projesiyle ilgili olarak "AKM projesi de bugünlerden yarınlara Cumhuriyet dönemi eseri olacak” dedi.

İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yenilenmesiyle sembol bir mekân haline geleceğini belirten Turan, “AKM alanında yıkımlarımız bitmek üzere. İki ay içinde de yeni binaların yapımı için ihalemizi gerçekleştireceğiz. Bina yenilendikten sonra 2 bin 500 kişilik opera salonu ile konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkânları, kafe ve restoranlarıyla büyük bir merkez olacak. Proje bugünlerden yarınlara Cumhuriyet dönemi eseri olacak” şeklinde iddiasını ortaya koydu.