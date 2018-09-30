TOKİ Başkanı Turan’ın acı günü

Evinde vefat eden Enver Turan’ın cenaze namazı, dün Bahçelievler’deki Yenibosna Merkez Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılındı.

DUALARLA UĞURLANDI

Cenaze törenine TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ile eski bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda ilçe belediye başkanı ile Turan’ın ailesi ve yakınları katıldı. Törende merhum Turan için helallik istendi ve dua edildi. TBMM Başkanı Yıldırım da cenazeye omuz verdi. Cenaze namazının ardından Enver Turan’ın naaşı, Kocasinan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ALBAYRAK’TAN TAZİYE

Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ile Albayrak Medya Reklam Genel Müdürü Abdullah Hanönü’nün de hazır bulunduğu törende TOKİ Başkanı Ergün Turan ve yakınları taziyeleri kabul etti. Turan’ın acısını paylaşan Ahmet Albayrak, baba Turan’a Allah’tan rahmet diledi, ailesine sabır dileklerini iletti.