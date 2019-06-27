TOKİ Kayaşehir’de kura heyecanı

TOKİ tarafından İstanbul Kayaşehir'de inşa edilecek konutların hak sahipleri noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. TOKİ, 67 şehirde, 140 projeyle yürütülecek 50 bin yeni sosyal konut yapacak. TOKİ’nin İstanbul çekilişleri, 26 Haziran-02 Temmuz tarihleri aralığında tamamlanacak.

İstanbul özelinde 6 bin 300 konut için 318 bin kişinin başvurduğu TOKİ kura çekilişinin ilk ayağı, dün canlı yayın ile gerçekleştirildi.

İMAR BARIŞINA 10 MİLYON 250 BİN BAŞVURU

Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışı başvuru süresinin 15 Haziran’da dolduğunu, ödeme süresinin de 30 Haziran’da tamamlanacağını belirterek, “Bugüne kadar imar barışına 10 milyon 250 bin vatandaşımız başvurdular. Vatandaşlarımızın bu süreçten faydalanmaları amacıyla pazar gününe kadar Ziraat bankamız hafta sonuna kadar açık olacak” dedi.

Bakan Kurum, TOKİ tarafından Başakşehir-Kayabaşı’nda gerçekleştirilen konut projesi kapsamında, konut alma hakkı kazananlar için Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlenen kura çekimine katıldı.

36 AYDA TESLİM EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart yerel seçimleri öncesinde tüm Türkiye’de başlattığı 50 bin sosyal konutu aynı anda projelendirdiklerini belirten Kurum, “Yatay mimari ile yükselen Türkiye” sloganıyla çıkılan projeye yaklaşık 636 bin başvuru olduğunu söyledi. Bakan, Proje kapsamında 67 ilde 140 projede 50 bin sosyal konut için rekor başvuru alındığını paylaştı.

Murat Kurum, “Bu güne kadar 29 ilimizde 37 projemizin kura çekimini tamamlamış olduk. Ayrıca, 18 bin 52 hak sahibimizi belirledik. 19 Haziran’a kadar da 50 bin konut projesindeki tüm hak sahiplerini belirlemiş olacağız. Akabinde inşaat süreçlerine girip en geç 36 ay süresinde de vatandaşlarımıza sağlam, güvenli konutlarını teslim etmiş olacağız” diye konuştu.

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İlk başvuruları 6 Mayıs’ta Ankara’da çektiklerini anlatan Kurum, “İstanbul, Başakşehir Kayabaşı, Ayazma, Hoşdere ile Silivri ve Tuzla’daki Aydınlı’daki 5 proje kapsamında 6 bin 300 konutu inşa edeceğiz. Bugün Kayabaşı’ndaki konutlarımızın 2 bin 338 adetini yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Kurum konuşmasında İmar Barışı sürecini de hatırlatarak, 31 Aralık 2017 sonra yapılmış kaçak yapıların yıkımına ilişkin sürecin kararlı bir şekilde yürüyeceğini ifade etti.

Emlak Konut’tan yatırımcılara fırsat

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