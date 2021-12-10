Ekonomi TOKİ yüzlerce arsayı uygun fiyatla satışa çıkarıyor
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TOKİ yüzlerce arsayı uygun fiyatla satışa çıkarıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 29 ilde 307 arsayı uygun fiyatlarla satışa çıkaracak. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre; konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, özel okul alanı, terminal alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat ve 60 ay vadeyle sahip olunabilecek. Arsalar KDV’den muaf şekilde satılacak. İşte arsaların bulunduğu iller..

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Haber Merkezi İHA
TOKİ yüzlerce arsayı uygun fiyatla satışa çıkarıyor
Foto/arşiv

TOKİ tarafından yapılan açıklamada; konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, özel okul alanı, terminal alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat ve 60 ay vadeyle sahip olunabileceği bildirildi.

Arsaların KDV’den muaf şekilde satılacağı bilgisi verilirken İzmir, Muğla, Gaziantep ve Adana’daki konut arsalarının, müstakil ev sahibi olmak isteyenler için fırsat olması bekleniyor.

29 İLDE 307 ARSA SATIŞA ÇIKARILACAK

2 milyon 454 bin 735 metrekarelik alan satışta
Tahmini bedeli 2 milyar 882 milyon 791 bin 98 lira olan yaklaşık 2 milyon 454 bin 735 metrekare büyüklüğündeki 307 arsa; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin Aydın, Batman, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon’da bulunuyor.

SATIŞLAR 22-23 ARALIK'TA

Arsalar için açık artırma oturumları 22 Aralık Çarşamba ve 23 Aralık Perşembe saat 10.30’da yapılacak.

22 Aralık’taki açık artırmada Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Diyarbakır, Muğla ve İzmir’deki arsaların satışı yapılacak. 23 Aralık’taki açık artırmada ise Aydın, Antalya, Ankara, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Manisa, Artvin, Samsun, Trabzon, Elazığ, Adana, Afyonkarahisar, Batman, Çorum, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Kırşehir, Konya ve Malatya’da bulunan arsaların satışı gerçekleştirilecek.

Oturumlar Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

“HAYAL GİBİ BİR ŞEYDİ”

İzmir’de yaşayan Ece Yentür, “Bahçeli bir ev hayalimiz var. Ailecek Çeşme’deki açık artırmaya girmeyi düşünüyoruz. Çeşme çok pahalı bir bölge ama TOKİ ile daha uyguna arsa alabileceğimizi düşünüyoruz. Çeşme bölgesindeki arsalar bizim bütçemizi aşıyor. O bölgede arsa sahibi olmak hayal gibi bir şeydi” dedi.

Yine İzmir’de yaşayan ve Aliağa ilçesinde arsa almak isteyen Mert Sarıgül ise “Aliağa’da ev yapabilmek için arsa almak istiyorum. Açık artırmayı takip edeceğim. TOKİ, daha uygun fiyatlar sunuyor. Bütçemize göre biz de arsa alıp istediğimiz şekilde düzen oluşturabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

42 ilde ucuza konut ve işyeri: Fiyatlar 56 bin TL'den başlıyor
FOTOĞRAF 47
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Milyonlarca kişiyi ev sahibi yapan TOKİ'nin kampanya ve satışları devam ediyor. 43 ilde açık artırma ve kura yöntemiyle satışa yüzlerce konut ve işyeri satışa çıkarıldı.
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Alıcılar söz konusu illerde satışa sunulan konutlara, yüzde 25, 40 veya 50 peşinat ile 60 veya 180 ay vadeyle sahip olabilecek.
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Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri, Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere, www.toki.gov.tr ile www.emlakmuzayede.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.
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Kura ve açık artırma tarihleri değişen 1.380 konut ve işyeri satışa çıkarılıyor. yenisafak.com söz konusu konut ve işyerlerinin bulunduğu il ve ilçeler ile sayılarını derledi. İşte fiyatları 56 bin TL'den başlayan konut ve işyerlerinin bulunduğu iller...
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Adana Yüreğir 3 işyeri Fiyatlar 180 bin TL'den başlıyor
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Afyonkarahisar Dinar 1 işyeri Fiyat 245 bin TL
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Amasya Suluova- Merzifon 1 işyeri + 1 konut Fiyatlar 150 bin TL'den başlıyor
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Ankara Mamak-Çubuk-Sincan-Altındağ-Kahramankazan-Temelli 18 işyeri ve konut Fiyatlar 91 bin TL'den başlıyor
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Ankara Mamak-Çubuk-Sincan-Altındağ-Kahramankazan-Temelli-Güdül-Haymana-Gölbaşı-Yenimahalle 38 işyeri ve konut Fiyatlar 64 bin TL'den başlıyor
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Balıkesir 6 işyeri ve konut Fiyatlar 102 bin TL'den başlıyor
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Bilecik- Pazaryeri- Osmaneli 2 konut Fiyatlar 185 bin TL'den başlıyor
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Bingöl-Adaklı 1 konut Fiyat 178 bin TL'den başlıyor
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Bitlis - Merkez 4 işyeri Fiyat 56 bin TL'den başlıyor
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Bolu Mengen-Seben 5 işyeri + konut Fiyat 140 bin TL'den başlıyor
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Burdur Gölhisar 1 işyeri + konut Fiyat 117 bin TL'den başlıyor
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Bursa Orhangazi 2 konut Fiyat 194 bin TL'den başlıyor
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Çorum Merkez-Dodurga 8 konut Fiyat 71 bin TL'den başlıyor
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Denizli Merkezefendi 1 konut Fiyat 185 bin TL'den başlıyor
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Diyarbakır Kayapınar 1 konut Fiyat 232 bin TL'den başlıyor
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Elazığ Merkez 15 işyeri Fiyat 585 bin TL'den başlıyor
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Erzincan Refahiye - Çukurkuyu - Tercan 20 konut Fiyat 157 bin TL'den başlıyor
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Erzurum Ilıca - Aşkale 13 konut Fiyat 118 bin TL'den başlıyor
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Eskişehir Tepebaşı 1 konut Fiyat 163 bin TL'den başlıyor
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Gaziantep Şehitkamil 2 işyeri Fiyat 195 bin TL'den başlıyor
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İstanbul Kayabaşı - Başakşehir - Ataşehir - Gaziosmanpaşa 22 konut + işyeri Fiyat 188 bin TL'den başlıyor
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İzmir Karabağlar - Tire - Torbalı - Kemalpaşa 554 konut Fiyat 230 bin TL'den başlıyor
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Karabük Merkez 1 konut Fiyat 252 bin TL'den başlıyor
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Karaman Merkez 6 işyeri Fiyat 70 bin TL'den başlıyor
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Kars Sarıkamış 3 işyeri Fiyat 75 bin TL'den başlıyor
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Kayseri Merkez 1 işyeri Fiyat 170 bin TL'den başlıyor
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Kırklareli Merkez 1 konut Fiyat 191 bin TL'den başlıyor
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Kırşehir Merkez - Kaman 3 konut + işyeri Fiyat 155 bin TL'den başlıyor
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Konya Meram - Karapınar 19 konut + İşyeri Fiyat 138 bin TL'den başlıyor
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Kütahya İnköy - Altıntaş - Dumlupınar 4 konut Fiyat 142 bin TL'den başlıyor
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Malatya Darende - Merkez 2 konut Fiyat 142 bin TL'den başlıyor
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Manisa Kırkağaç 3 konut Fiyat 183 bin TL'den başlıyor
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Muş Merkez 258 konut Fiyat 193 bin TL'den başlıyor
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Niğde Bor - Efendiney - Merkez - Altunhisar 6 işyeri ve konut Fiyat 105 bin TL'den başlıyor
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Ordu Merkez - 1 konut Fiyat 228 bin TL'den başlıyor
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Şanlıurfa Akçakale 265 konut Fiyat 198 bin TL'den başlıyor
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Tekirdağ Merkez 3 konut Fiyat 136 bin TL'den başlıyor
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Tokat Merkez 1 konut Fiyat 196 bin TL'den başlıyor
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Trabzon Yomra - Araklı 20 konut Fiyat 196 bin TL'den başlıyor
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Uşak Merkez ve Karahanlı 3 konut ve işyeri Fiyat 184 bin TL'den başlıyor
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Van Erçiş 58 işyeri Fiyat 224 bin TL'den başlıyor
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Yozgat Bogazlıyan 1 konut Fiyat 137 bin TL'den başlıyor
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Zonguldak Merkez 1 işyeri Fiyat 140 bin TL'den başlıyor
42 ilde ucuza konut ve işyeri: Fiyatlar 56 bin TL'den başlıyor
Her yıl inşa ettiği binlerce konutla dar gelirlileri ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ; açık artırma ve kura yoluyla konut ve iş yerlerini satışa çıkarmaya devam ediyor. Çeşitli m2'ler ile 1+1'den başlayan 1.380 adet konut ve işyeri Aralık ayına kadar satışa çıkarılacak. 42 ilde yer alan taşınmazlar için TOKİ'nin açık artırmalarına internet üzerinden de teklif verilebiliyor. İşte fiyatları 56 bin TL'den başlayan konut ve işyerlerinin bulunduğu iller ve konut adetleri..


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