​Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal açıkladı: Un fırsatçısına sevkiyat yok

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, kendilerine taahhüt veren, ancak yüksek fiyat uygulayan fabrikalara sevkiyatı kestiklerini bildirdi.

TMO’dan buğday almak isteyen sanayicilerin taahhüt verdiğini hatırlatan Ahmet Güldal, “Eskiden biz ortalamalarını alıyorduk. Şimdi maliyetini hesaplıyoruz. Ekmeklik 50 kilogramlık un çuvalını maliyeti ve satış fiyatının ne olması gerektiğini hesaplıyoruz. 185 TL taahhüt edenlere aylık tüketimlerinin yüzde 60’ını, 190 TL taahhüt edenlere yüzde 50’sini, 195-200 olanlara da yüzde 40’ını vereceğiz. Ama 200 TL’nin üzerinde taahhüt verene vermemiş kabul ediyoruz ve tahsilat yapmıyoruz” dedi.

Ahmet Güldal

UYMAYANA BİR YIL BUĞDAY YOK

Türkiye’de 500-510 civarında aktif un fabrikası bulunduğuna işaret eden Ahmet Güldal, “Bunların 383 tanesi taahhüt verdi. Yüksek fiyat uygulayanlara, sevkiyatı kestik. Amacımız piyasaya ekmeği makul fiyattan sunmak" dedi. Taahhütlere uymayanlara yaptırım olduğunu söyleyen Güldal, "Toprak Mahsulleri Ofisi'nden bir yıl süreyle buğday talebinde bulunulamaz" diye konuştu.

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BUĞDAY FIRSATÇISI ZARAR ETTİ

Regülasyonun amacını, stokçuların ekmeğine yağ sürdürmemek olduğunun altını çizen Güldal, "5 bin TL’den lisanslı depolardan buğday toplayan fırsatçılar vardı. ‘Oh oldu’ diyorum. Bunları satmamak üzere üstüne yatanlar, bu fiyatların çok altına satacaklar” ifadelerini kullandı. Güldal, Hindistan, Çin, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Cezayir, Pakistan gibi ülkelerin, ‘ne olur ne olmaz’ diye tedarik yaptığını sözlerine ekledi.

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