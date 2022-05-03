Torbalı OSB ihracatta 64 ili geride bıraktı

Türkiye’nin son yıllardaki lojistik ve altyapı yatırımları bir ilçenin kaderini değiştirdi. İzmir Torbalı, sanayi ve tarım üretimde büyük bir başarı hikayesi yazarak birçok ilçe ve hatta şehire örnek oluyor. Hemen her dönemde tarımsal üretimiyle dikkat çeken Torbalı, yabancı yatırımları ve bir dönem tütün şirketleriyle anılsa da şimdilerde yerli şirketlerin payı artmış durumda.

İSTANBUL -İZMİR OTOYOLU YATIRIMI ARTIRDI

Nisan 2022 itibariyle Torbalı’da 60 farklı sektörden bin 101 sanayi kuruluşu ve 2 bin 800 ticarethane faaliyet gösteriyor. Yerli üretimin arttığı ilçedeki 1,2 milyon metrekarelik Pancar OSB’de 95; 1,3 milyon metrekarelik Torbalı OSB’de ise 105 işletme faaliyet gösteriyor. Bu tesislerde yer bulmak için İstanbul ve Kocaeli'den yatırımcılar sıraya girmiş durumda. Yeni kurulacak mobilya OSB ile de Torbalı, sektörün üretim üssü olmaya hazırlanıyor. Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, İstanbul- İzmir otoyolunun Torbalı’ya önemli katkısı olduğunu söyledi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, yapılmakta olan hızlı tren hattının Torbalı gibi stratejik konumdaki bir ilçeye katkı yapacağını belirten Olgun, lojistik yatırımların önemine dikkat çekti.

SANAYİCİ HARIL HARIL BÖLGEDE YER ARIYOR

Bölgedeki tüm OSB’lerin dolu olduğunu ve tarım arazilerine zarar vermeden yeni sanayi alanlarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Olgun, “Yeni otoyol sayesinde İstanbul’daki yatırımcı iş görüşmesini burada yapıp akşam yemeğini evinde yiyebiliyor. İstanbul’daki tüm sanayiciler, doluluk ve artan kiralardan dolayı ilçemizde harıl harıl yer arıyor” dedi. Torbalı aralarında, JTI, Phillip Morris, Dr. Oetker, Jımmy Key, Maschio, Martin Bauer Group gibi farklı sektörlerden 64 uluslararası şirkete de ev sahipliği yapıyor.

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Torbalı OSB

İhracatta 64 ili geride bıraktı

Sanayileşmeyle bölgedeki nüfusun 6 yılda yüzde 22 arttığını belirten Başkan Olgun, Torbalı’nın nasıl bir cazibe merkezi haline geldiğini şöyle özetledi: “Pandemi döneminde çalışmaya devam ettik. 2021 yılı ihracatımız 1,3 milyar dolar ve bu rakamlar 64 ili geride bıraktık. Yüzde 99 vergi tahsilat oranı ile Türkiye’de birinci sıradayız. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan 7'si burada. İller bazında ödenen vergide de İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Ankara’dan sonra beşinciyiz. Şu an 41 fabrikanın üretim yaptığı torbalı karma ve mobilya OSB’de çalışmalar tamamlandığında 105 fabrika faaliyete geçecek. Ayrıca, 2022'de 3,5 milyon TL yatırımla, ilçemize değer katan ticaret kongre merkezimizi açtık.”

Ara eleman bulamıyoruz

Abdulvahap Olgun, OSB’lerde önemli rakamlarda çalıştıracak ara eleman bulamadıklarını söyledi. TOBB tarafından Torbalı’da yapılacak okulun meslek lisesi olmasını istediklerini belirten Olgun, “Ayrıca, Pancar OSB’nin genişleme meselesi var. Tarım alanı vasfını yitirmiş, 1 milyon metrekarelik bir alan daha var. Bu sorunu çözersek İstanbullu firmaların hepsi fabrikalarını ilçede kuracak. Bir de yeni otoyoldan OSB’ye doğrudan bir bağlantı yolunu yetkililerden talep ediyoruz” dedi.

Tarımsal OSB bizi uçurur

Torbalı’nın aynı zamanda bir tarım merkezi olduğunu belirten Abdulvahap Olgun, Torbalı Ticaret Odası olarak tarımsal arazileri konusunda çok hassas olduklarını söyledi. Olgun, ilçenin tarımsal üretimi konusunda, “Biz tarımsal alanları sanayiye açalım fabrika kurulsun mantığında değiliz. Yörenin mevcut toprak yapısı verimli olup 313 bin dönüm ekilebilir topraklarımızda 3 mevsim ürün yetiştiriyoruz. Ege Bölgesi’nin kışlık sebze ihtiyacının yüzde 75’i topraklarımızda çıkıyor. Özellikle tarım OSB’nin kurulmasını istiyoruz. Bu sadece katma değerli tarımsal üretimimiz daha artacaktır. Örneğin, Torbalı’daki fabrikalarda işlenip yüzde 100’ü AB, Brezilya, AB gibi bölgelere ihraç ediliyor” bilgisini verdi.