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Ekonomi Torbalı OSB ihracatta 64 ili geride bıraktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Torbalı OSB ihracatta 64 ili geride bıraktı

İzmir Torbalı’da bir başarı hikayesi yazılıyor. İstanbul-İzmir otoyolu gibi lojistik yatırımları sayesinde, cazibe merkezi haline gelen Torbalı’daki 2 OSB’de yer kalmadı. İstanbul ve İzmit’teki büyük sanayicinin ilçede yer aradığını belirten Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, mobilya OSB’sinin de yolda olduğunu söyledi. 2021’de 1,3 milyar dolar ihracat ile 64 ili geride bıraktıklarını anlatan Olgun, yabancı yatırımcı ilgisinin fazla olduğunu belirtti.

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Torbalı OSB ihracatta 64 ili geride bıraktı
İlçenin kendine özgü kalkınma modelini Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun ile yerinde gözlemledik.

Türkiye’nin son yıllardaki lojistik ve altyapı yatırımları bir ilçenin kaderini değiştirdi. İzmir Torbalı, sanayi ve tarım üretimde büyük bir başarı hikayesi yazarak birçok ilçe ve hatta şehire örnek oluyor. Hemen her dönemde tarımsal üretimiyle dikkat çeken Torbalı, yabancı yatırımları ve bir dönem tütün şirketleriyle anılsa da şimdilerde yerli şirketlerin payı artmış durumda.

İSTANBUL -İZMİR OTOYOLU YATIRIMI ARTIRDI

  • Nisan 2022 itibariyle Torbalı’da 60 farklı sektörden bin 101 sanayi kuruluşu ve 2 bin 800 ticarethane faaliyet gösteriyor. Yerli üretimin arttığı ilçedeki 1,2 milyon metrekarelik Pancar OSB’de 95; 1,3 milyon metrekarelik Torbalı OSB’de ise 105 işletme faaliyet gösteriyor. Bu tesislerde yer bulmak için İstanbul ve Kocaeli'den yatırımcılar sıraya girmiş durumda. Yeni kurulacak mobilya OSB ile de Torbalı, sektörün üretim üssü olmaya hazırlanıyor. Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, İstanbul- İzmir otoyolunun Torbalı’ya önemli katkısı olduğunu söyledi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, yapılmakta olan hızlı tren hattının Torbalı gibi stratejik konumdaki bir ilçeye katkı yapacağını belirten Olgun, lojistik yatırımların önemine dikkat çekti.

SANAYİCİ HARIL HARIL BÖLGEDE YER ARIYOR

Bölgedeki tüm OSB’lerin dolu olduğunu ve tarım arazilerine zarar vermeden yeni sanayi alanlarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Olgun, “Yeni otoyol sayesinde İstanbul’daki yatırımcı iş görüşmesini burada yapıp akşam yemeğini evinde yiyebiliyor. İstanbul’daki tüm sanayiciler, doluluk ve artan kiralardan dolayı ilçemizde harıl harıl yer arıyor” dedi. Torbalı aralarında, JTI, Phillip Morris, Dr. Oetker, Jımmy Key, Maschio, Martin Bauer Group gibi farklı sektörlerden 64 uluslararası şirkete de ev sahipliği yapıyor.

Torbalı OSB
Torbalı OSB

İhracatta 64 ili geride bıraktı

  • Sanayileşmeyle bölgedeki nüfusun 6 yılda yüzde 22 arttığını belirten Başkan Olgun, Torbalı’nın nasıl bir cazibe merkezi haline geldiğini şöyle özetledi: “Pandemi döneminde çalışmaya devam ettik. 2021 yılı ihracatımız 1,3 milyar dolar ve bu rakamlar 64 ili geride bıraktık. Yüzde 99 vergi tahsilat oranı ile Türkiye’de birinci sıradayız. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan 7'si burada. İller bazında ödenen vergide de İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Ankara’dan sonra beşinciyiz. Şu an 41 fabrikanın üretim yaptığı torbalı karma ve mobilya OSB’de çalışmalar tamamlandığında 105 fabrika faaliyete geçecek. Ayrıca, 2022'de 3,5 milyon TL yatırımla, ilçemize değer katan ticaret kongre merkezimizi açtık.”

Ara eleman bulamıyoruz

Abdulvahap Olgun, OSB’lerde önemli rakamlarda çalıştıracak ara eleman bulamadıklarını söyledi. TOBB tarafından Torbalı’da yapılacak okulun meslek lisesi olmasını istediklerini belirten Olgun, “Ayrıca, Pancar OSB’nin genişleme meselesi var. Tarım alanı vasfını yitirmiş, 1 milyon metrekarelik bir alan daha var. Bu sorunu çözersek İstanbullu firmaların hepsi fabrikalarını ilçede kuracak. Bir de yeni otoyoldan OSB’ye doğrudan bir bağlantı yolunu yetkililerden talep ediyoruz” dedi.

Tarımsal OSB bizi uçurur

  • Torbalı’nın aynı zamanda bir tarım merkezi olduğunu belirten Abdulvahap Olgun, Torbalı Ticaret Odası olarak tarımsal arazileri konusunda çok hassas olduklarını söyledi. Olgun, ilçenin tarımsal üretimi konusunda, “Biz tarımsal alanları sanayiye açalım fabrika kurulsun mantığında değiliz. Yörenin mevcut toprak yapısı verimli olup 313 bin dönüm ekilebilir topraklarımızda 3 mevsim ürün yetiştiriyoruz. Ege Bölgesi’nin kışlık sebze ihtiyacının yüzde 75’i topraklarımızda çıkıyor. Özellikle tarım OSB’nin kurulmasını istiyoruz. Bu sadece katma değerli tarımsal üretimimiz daha artacaktır. Örneğin, Torbalı’daki fabrikalarda işlenip yüzde 100’ü AB, Brezilya, AB gibi bölgelere ihraç ediliyor” bilgisini verdi.
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