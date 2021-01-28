Ekonomi Toyota satışlarda Alman Volkswageni geçti
OTOMOTİV

Toyota 2020 yılında satışlarda Alman Volkswagen'i geçti

Toyota satışlarda Alman Volkswagen'i geçti

Koronavirüs salgının da etkisi ile otomotivde dengeler değişti. Japon otomotiv devi Toyota, geçen yıl 9,53 milyon araç satışı yaparak Alman Volkswagen'i geçti ve ilk sıraya yerleşti. Alman üretici Volkswagen'in 2020 küresel satışları ise yüzde 15,2 düşerek 9,31 milyon olarak gerçekleşmişti.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Toyota Motor'dan yapılan açıklamaya göre, bünyesindeki mini araç üreticisi Daihatsu ve kamyonet üreticisi Hino dahil Toyota, geçen yıl 2019'a kıyasla yüzde 11,3 düşüşle küresel çapta 9,53 milyon araç satışı gerçekleştirdi.

Geçen yıl Japonya'da mini araçlar dahil 2,16 milyon, deniz aşırı piyasalarda da 7,37 milyon araç satışı yapıldı. Araç üretimi ise 2019'a göre yüzde 14,1 düşerek geçen yıl dünya genelinde 9,21 milyon seviyesinde kaydedildi.

Üretilen her 100 araçtan 76'sı ihraç edildi
EKONOMİ
Üretilen her 100 araçtan 76'sı ihraç edildi

5 YIL SONRA İLK

Salgının küresel ekonomiye etkisiyle Nisan-Haziran 2020 döneminde daralan satışlar sonrası Toyota'nın yıllık bazdaki satışları, son 5 yılda ilk kez düşüş göstermiş oldu.

Çin ve ABD piyasalarında toparlanma yaşayan Toyota, geçen yılın son çeyreğinden itibaren aydan aya satışlarını artırdı.

YÜZDE 10 İLE SINIRLI KALDI

Kyodo ajansının haberine göre, Toyota'dan bir yetkili, firmanın bu sürece rağmen piyasaya yeni model sürülmesini kapsayan agresif satış stratejisinin, "sağlam satış" sonuçları doğurduğunu belirterek, "Salgın sürecinde önceki yıla kıyasla satışlarımız düştü. Ancak düşüş yaklaşık yüzde 10 seviyesiyle sınırlı kaldı." ifadelerini kullandı.

  • Alman üretici Volkswagen'in 2020 küresel satışları ise yüzde 15,2 düşerek 9,31 milyon olarak gerçekleşmişti.

Otomobil ihracatında dikkat çeken artış: Yüzde 1932 arttı
EKONOMİ
Otomobil ihracatında dikkat çeken artış: Yüzde 1932 arttı
Abone Ol Google News
Al birini vur ötekine

Al birini vur ötekine

'Apple gizlilik hizmetleri rekabete aykırı.'
Bana inanmayıpadımı tekrar soruyorlar

Bana inanmayıp
adımı tekrar soruyorlar

​Yusufelili Recep Tayyip Erdoğan AK Parti üyesi oldu.
Yeni bir dönem başlayabilir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elon Musk ile görüşmesi heyecana yol açtı:

​Barajlardaki su seviyesi her geçen gün artıyor.

Sebze ve meyve için dikkat çeken öneri.

Fahiş fiyat artışı olan ürünlere yönelik çağrı.

Son bir metre kaldı

Son bir metre kaldı

​Türkiye'nin en yüksek barajı olacak.

​Arbede çıktı çok sayıda gözaltı var.
Film değil gerçek

Film değil gerçek

Mardin'de akrabalar arasında silahlı çatışma.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.