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Ekonomi

Toyota'dan sonra sistem arızası Volkswagen'i de vurdu: Çok sayıda fabrikada üretim durdu

Ağustos ayında Toyota, araç parçaları siparişlerini işleyen bilgisayar sisteminin arızalanmasının ardından benzer bir sistem arızası Alman otomobil üreticisi Volkswagen'i de vurdu. Yaşanan aksaklıktan ötürü gruba ait çok sayıda fabrikada üretim durduruldu.

Kenan Biter
09:12 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Volkswagen Grubu Çarşamba günü büyük bir BT kesintisinden etkilendi ve otomobil üreticisinin Almanya'daki fabrikalarında üretim durduruldu.


Yaşanan sistemsel arıza nedeniyle aralarında Porsche ve Audi markalarının da bulunduğu tüm grubun etkilendiği belirtilirken şirketin Wolfsburg, Emden, Zwickau ve Osnabrück araç fabrikalarında üretimin durduğu kaydedildi.

Bilgisayar sistemindeki arıza Kassel, Braunschweig ve Salzgitter'deki fabrikaları da etkilendi.


Şirketten yapılan açıklamada mevcut analizlere göre, sistem arızasının nedeninin dışarıdan bir saldırı olması pek olası olmadığına vurgu yapıldı.


Toyota da üretimi durdurmak zorunda kalmıştı


Ağustos ayında Toyota, araç parçaları siparişlerini işleyen bilgisayar sisteminin arızalanmasının ardından 14 Japon fabrikasında üretimi durdurmak zorunda kaldı.




#Volkswagen
#Toyota
#Almanya
#Otomobil üretimi
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