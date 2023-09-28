Toyota'dan sonra sistem arızası Volkswagen'i de vurdu: Çok sayıda fabrikada üretim durdu

Devlet güvencesi getirilen tasarruf finansman sektörüne faizlerin de yükselmesinden sonra büyük ilgi var. Vatandaşlar ev, iş yeri ve otomobil için tasarruf finansman şirketlerinin kapısını daha çok çalmaya başladı. Haziran 2023 itibarıyla sistemdeki sözleşme tutarı 106 milyar liraya, müşteri sayısı 340 bin kişiye yükseldi.