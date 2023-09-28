Toyota'dan sonra sistem arızası Volkswagen'i de vurdu: Çok sayıda fabrikada üretim durdu

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Volkswagen Grubu Çarşamba günü büyük bir BT kesintisinden etkilendi ve otomobil üreticisinin Almanya'daki fabrikalarında üretim durduruldu.
Bilgisayar sistemindeki arıza Kassel, Braunschweig ve Salzgitter'deki fabrikaları da etkilendi.
Şirketten yapılan açıklamada mevcut analizlere göre, sistem arızasının nedeninin dışarıdan bir saldırı olması pek olası olmadığına vurgu yapıldı.
Toyota da üretimi durdurmak zorunda kalmıştı
Ağustos ayında Toyota, araç parçaları siparişlerini işleyen bilgisayar sisteminin arızalanmasının ardından 14 Japon fabrikasında üretimi durdurmak zorunda kaldı.