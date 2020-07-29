Haziran ayında 76 bin araç daha trafiğe çıktı

TÜİK verilerine göre; Haziran ayında 76 bin 58 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 41,2’sini otomobil, yüzde 38,8’ini motosiklet, yüzde 10,5’ini kamyonet, yüzde 6,7’sini traktör, yüzde 1,3’ünü kamyon, yüzde 0,7’sini minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 46 arttı.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 377,8, kamyonette yüzde 74,4, otobüste yüzde 63,5, motosiklette yüzde 51,4, minibüste yüzde 46,5, otomobilde yüzde 37,9, kamyonda yüzde 32,8 ve traktörde yüzde 32,6 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81,5 arttı.

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonette yüzde 227,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 200,0, traktörde yüzde 172,5, minibüste yüzde 135,3, kamyonda yüzde 115,3, otobüste yüzde 90,7, otomobilde yüzde 71,8 ve motosiklette yüzde 60,4 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 23 milyon 519 bin 132 oldu.

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Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,4’ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,6’sını kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında 1 milyon 97 bin 112 adet taşıtın devri yapıldı. Haziran ayında devri yapılan taşıtların yüzde 70,5’ini otomobil, yüzde 16,1’ini kamyonet, yüzde 6,2’sini motosiklet, yüzde 2,6’sını traktör, yüzde 2,2’sini kamyon, yüzde 1,9’unu minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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Haziran ayında 31 bin 360 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 18,2’si Renault, yüzde 11,4’ü Fiat, yüzde 7,8’i Volkswagen, yüzde 6,9’u Hyundai, yüzde 5,8’i Citroen, yüzde 5,7’si Peugeot, yüzde 5,5’i Opel, yüzde 5,3’ü Honda, yüzde 5,1’i Toyota, yüzde 4,9’u Audi, yüzde 3,2’si Kia, yüzde 3,1’i Dacia, yüzde 2,8’i Ford, yüzde 2,8’i Mercedes-Benz, yüzde 2,6’sı Skoda, yüzde 1,5’i Seat, yüzde 1,1’i Suzuki, yüzde 1,1’i BMW, yüzde 0,9’u Nissan, yüzde 0,7’si Volvo ve yüzde 3,5’i diğer markalardan oluştu.

Ocak-Haziran döneminde 388 bin 56 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

YÜZDE 23 ARTTI

Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 23,9 artarak 388 bin 56 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 81,9 azalarak 24 bin 344 adet oldu. Böylece Ocak-Haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 363 bin 712 adet artış gerçekleşti.

YAKITTA TERCİH BENZİN VE DİZEL

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 215 bin 122 adet otomobilin yüzde 47,3’ü benzin, yüzde 43,5’i dizel, yüzde 6,2’si LPG yakıtlı olup, yüzde 3,0’ı elektrikli veya hibrit oldu. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 714 bin 604 adet otomobilin ise yüzde 38,2’si dizel, yüzde 37,2’si LPG, yüzde 24,1’i benzin yakıtlı olup, yüzde 0,2’si elektrikli veya hibrit oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.

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Ocak-Haziran döneminde en fazla 1401-1500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı.

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Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 215 bin 122 adet otomobilin yüzde 29,8’i 1401-1500, yüzde 26,7’si 1501-1600, yüzde 23,1’i 1300 ve altı, yüzde 14,0’ı 1301-1400, yüzde 5,3’ü 1601-2000, yüzde 1,0’ı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

OTOMOBİLDE EN FAZLA TERCİH EDİLEN RENK

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 215 bin 122 adet otomobilin yüzde 49,6’sı beyaz, yüzde 25,2’si gri, yüzde 7,3’ü siyah, yüzde 6,7’si mavi, yüzde 6,6’sı kırmızı, yüzde 1,8’i turuncu, yüzde 1,3’ü kahverengi, yüzde 0,7’si sarı, yüzde 0,2’si yeşil renkli iken yüzde 0,6’sı diğer renklerde oldu.