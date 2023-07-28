Trendyol’a 61 milyonluk haksız rekabet cezası

Rekabet Kurulu Trendyol soruşturmasını tamamlandı. Kurul, Trendyol’a e-ticaret pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanması nedeniyle 61 milyon lira idari para cezası verdi. Trendyol’un site içerisindeki algoritmaya müdahale ederek, tüketicilerin yorumlarına ile beğenilerine bakarak satın aldığı ürünlerde sayıları artırdığı özellikle kendi markalarına bunu uyguladığı ve Trendyol ekosistemine giren diğer firmaların satışına olumsuz etkiler bıraktığı tespit edildi. Alınan tedbirle Trendyol, algoritma ve kodlama aracılığıyla yapılan müdahalelerden kaçınacak. Elde ettiği verileri, kendisine ait özel markalı ürünlerin pazarlaması gibi amaçlar için kullanamayacak. Ayrıca Trendyol karar uyarınca şirket bünyesinde özel markalı ürünlerini yöneten ayrı bir ekip oluşturacak ve algoritmalarda yaptığı değişiklikleri üç yıl süreyle saklamakla yükümlü olacak.