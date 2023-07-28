|
Ekonomi

Trendyol’a 61 milyonluk haksız rekabet cezası

Rekabet Kurumu, Trendyol'a haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle 61 milyon 342 bin 847 lira idari para cezası verdi.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Rekabet Kurulu Trendyol soruşturmasını tamamlandı. Kurul, Trendyol’a e-ticaret pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanması nedeniyle 61 milyon lira idari para cezası verdi. Trendyol’un site içerisindeki algoritmaya müdahale ederek, tüketicilerin yorumlarına ile beğenilerine bakarak satın aldığı ürünlerde sayıları artırdığı özellikle kendi markalarına bunu uyguladığı ve Trendyol ekosistemine giren diğer firmaların satışına olumsuz etkiler bıraktığı tespit edildi. Alınan tedbirle Trendyol, algoritma ve kodlama aracılığıyla yapılan müdahalelerden kaçınacak. Elde ettiği verileri, kendisine ait özel markalı ürünlerin pazarlaması gibi amaçlar için kullanamayacak. Ayrıca Trendyol karar uyarınca şirket bünyesinde özel markalı ürünlerini yöneten ayrı bir ekip oluşturacak ve algoritmalarda yaptığı değişiklikleri üç yıl süreyle saklamakla yükümlü olacak.



#Trendyol
#Rekabet Kurulu
#Ceza
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Özel yetenek programlarına tercih yaparken dikkat edilmesi gereken kriterler