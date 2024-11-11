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Trendyol'dan satıcılar için finansman erişimini kolaylaştıran destek

Trendyol'dan satıcılar için finansman erişimini kolaylaştıran destek

14:3311/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trendyol'dan satıcılar için destek
Trendyol'dan satıcılar için destek

Trendyol, kasım ayında “KOBİ Kredisi Pazar Yeri” programı ile KOBİ’leri ve esnafı, Fibabanka ve VakıfBank’ın özel ticari kredi teklifleriyle buluşturuyor.

Trendyol, satıcılarının yurt içinde ve yurt dışında rekabet gücünün artmasına ve işlerini büyütmesine yönelik çözümler üretmeye devam ediyor. “KOBİ Kredisi Pazar Yeri” programı ile Trendyol, Fibabanka ve VakıfBank ile gerçekleştirdiği iş birliğini sürdürüyor. Program ile KOBİ’lere yüksek avantajlı finansman sağlama imkanı sunuluyor.


Kampanya kapsamında Trendyol satıcıları, 11-13 Kasım arasında Fibabanka ve VakıfBank’ın sağlayacağı Flash Days seçeneği ile %1,79’luk kredi faiz oranı üzerinden nakit ihtiyacının karşılayabilecek. Satıcılar yine Kasım ayının bu tarihler dışında kalan kısmında da Trendyol iş birliğine özel belirlenen kampanyalı ve avantajlı oranlardan faydalanabilecek.


Tüm detaylar Trendyol satıcı panelinde

“KOBİ Kredisi Pazar Yeri” programı kapsamında ayrıca Trendyol satıcıları, satıcı paneli üzerinden saniyeler içinde kredi limitlerini öğrenebiliyorlar. Ayrıca, şubeye gitmelerine gerek kalmadan iş birliği kapsamındaki bankaların müşterisi olabiliyor ve avantajlı ticari kredilerden yararlanarak ihtiyaçları olan finansmana uçtan uca dijital olarak ulaşabiliyor.




#trendyol
#finansman
#işletme

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