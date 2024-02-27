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Ekonomi

TROY logolu kartlara talep her geçen gün artıyor

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, fintek sektöründeki yatırımların ve faaliyetlerin hızla arttığını belirterek, "Kredi kartı kullanan her birey, TROY logolu kartları, çalışmış olduğu bankalardan istiyor. Gelecek dönemde TROY teşvikleriyle beraber bunun terse döneceğini ve gelecek 5 yıl içinde ciddi bir büyüme sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

12:21 - 27/02/2024 Salı
AA
Troy kart
Troy kart

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası Türkiye'de birçok ürüne ve şirkete yönelik boykot başlatılırken, birçok alanda olduğu gibi kartlı ödeme sistemlerinde de yerli ve milli ürünlerin kullanılması için çağrıda bulunuldu.

Bu kapsamda ülke genelinde Türkiye'de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında Türkiye'nin markası olan TROY ödeme sistemine ilgi arttı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulunun (EKK) 19 Şubat'taki toplantısının ardından yapılan açıklamada da TROY'un kullanımında düzenli bir artış gözlendiği, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde bu sistemin kullanımının yaygınlaştırılacağı ifade edilmişti.

Bilgetekin, yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin finansal teknoloji alanında hızla büyüdüğünü ve Avrupa'nın çok önünde olduğunu belirterek, hem zamandan hem maliyetten tasarruf sağlayan çok farklı inovatif çözümler geliştirdiklerini aktardı.

Finansal teknolojilerin Türkiye'de hızla büyüyen bir ekosistem olduğunu vurgulayan Bilgetekin, "Dijital para konusunda Merkez Bankası çok uzun bir çalışma yürüttü. Çalışmaya başlamadan önce dünyada birçok örnek araştırıldı. AR-GE'si yapıldı. Çok yakın zamanda dijital lirayla alakalı bir öngörü açıklandı. Bu öngörüyü okuduğumuz zaman aslında birçok şeyin başlangıcı noktasında bize umut veriyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Dijital liranın hayata geçirilmesi noktasında daha çok yol olduğunu ifade eden Bilgetekin, şunları kaydetti:

"Bunun olmaması için hiçbir sebep yok. Dünya zaten dijitale gidiyor. Mevcuttaki ödeme sistemlerinin birçoğu dijitale kaymış durumda zaten. Bugün belki dijital liramız yok ama dijital cüzdanlar var. Bugüne kadar alışık olmadığımız sanal POS, uluslararası para transferinde kullanılan barkodlu ödemeler, dolayısıyla hayatımızın aslında tamamının içerisine girmiş durumda."
TROY için yerli firmalara tarihi görev: Küresel rakiplere karşı kampanya seferberliği bekleniyor
TROY için yerli firmalara tarihi görev: Küresel rakiplere karşı kampanya seferberliği bekleniyor

İsrail’e yönelik başlatılan boykot kampanyalarına finans sistemleri de eklenirken, Visa ve Mastercard’ını iptal ettiren vatandaşların Türkiye’nin milli ödeme yöntemi TROY'a geçişleri hızla sürüyor. TROY logolu kart sayısı 20 milyona yaklaştı, işlem hacmi ise sadece bir ay içerisinde 48 milyar liraya ulaştı. Vatandaşlarla birlikte belediyeler, üniversiteler ve kamu kurumlarının da peş peşe geçiş yaptığı TROY ödeme sistemi için sıra ise yerli firma ve markalara geldi. Söz konusu firmaların başta bonus anlaşmaları olmak üzere değişik kampanyalarla Türkiye'nin milli ödeme sistemini desteklemesi ve yabancı menşeili ödeme sistemleri ile rekabette TROY'un elinin daha da güçlendirmesi bekleniyor.

"Fintek sektöründeki yatırımlar ve faaliyetler hızla artıyor"

Ufuk Bilgetekin, salgının finansal teknoloji sektöründe bir milat olduğunu, özellikle ödeme alışkanlıklarında ve kullanılan kartlarda önemli değişiklikler yaşandığını anlatarak, Türkiye'nin fintek üssü olmaması için hiçbir sebep bulunmadığını ifade etti.

Fintek sektöründeki yatırımların ve faaliyetlerin hızla arttığını aktaran Bilgetekin, "TROY, bizim milli kart şemamız. Kredi kartı kullanan her birey TROY logolu kartları çalışmış olduğu bankalardan istiyor. TROY kart kullanımı şu anda çok düşük seviyede. Ülkemize yıllar önce giren Visa ve Mastercard şu anda pasta payının büyük bir oranını alıyor. Gelecek dönemde TROY teşvikleriyle beraber bunun terse döneceğini ve gelecek 5 yıl içinde ciddi bir büyüme sağlayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgetekin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kart şemalarında oluşturduğu etkiye işaret ederek, TROY kartın milli bir değer olduğunu vurguladı.

TROY'da talep patlaması yaşanıyor: Yedi soruda yerli kartla ilgili tüm merak edilenler
TROY'da talep patlaması yaşanıyor: Yedi soruda yerli kartla ilgili tüm merak edilenler

Bankaların 2015 yılında BKM öncülüğünde bir araya gelerek kurduğu, 2016'da faaliyete geçen ve TCMB'nin 2020'de BKM'ye hakim ortak olarak hissedar olmasıyla çalışmaları hızlandırılan TROY'un Ekim 2023 itibarıyla banka ve elektronik para kuruluşu olarak 55 üyesi bulunuyor. TROY logolu kartlar ile gerçekleşen alışveriş hacmi bu yıl, ekimde ocak ayına göre yaklaşık 14 kat artarak 48 milyar lira seviyesine yükselirken 2023 başından itibaren TROY kartlar ile toplam 239,2 milyar liralık işlem yapıldı. TROY'un kullanımı haziran ayına göre 3'e katlanırken yeni kart ve kart değişimlerinde TROY logolu kartlara yönelik talebin daha da artması bekleniyor. İşte yedi soruda TROY kart..

"TROY logolu kart kullanmak, ülke ekonomisine katkı sağlamak anlamına geliyor"

TROY logolu kart kullanmanın ülke ekonomisine katkı sağlamak anlamına geldiğini ifade eden Ufuk Bilgetekin, "Kendi kart şemamıza sahip çıkmamız gerekiyor." dedi.

Her bankanın TROY anlaşmasının olduğuna dikkati çeken Bilgetekin, "TROY logolu kart istiyorum" diyebilmenin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Bilgetekin, "Kendi milli değerimizdir bu. TROY'un Discovery ile anlaşması var ve dünyanın birçok ülkesinde de bu anlaşmayla aslında TROY logolu kartlarımızı da kullanabiliyoruz. Aslında Visa ve Mastercard'dan çok geri kalır bir yanı yok." şeklinde konuştu.

Bilgetekin, TROY'un son 10 yıldır konuşulduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"7-8 yıldır çok daha net konuşmaya başladık. TROY'un ön plana çıkması aslında hepimizin vazgeçilmez emeli olmalı. Tamamen yerli ve milli. Kart üzerindeki bütün harcamalar kendi ülke ekonomik sisteminde kalıyor. Başka bir ülkeye komisyon, kazanç olarak gitmiyor. Bu bile kıymetli, başlı başına TROY'u kullanmak bile bu ekosisteme, bu ekonomiye katkı sunmak anlamına geliyor."
#TROY
#Finansal Teknoloji
#Ufuk Bilgetekin
#TÖDEB
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