Trump’tan sürpriz hamle: Fed üyesi Cook görevden alındı

13:1826/08/2025, Salı
DHA
Donald Trump - Lisa Cook
Donald Trump - Lisa Cook

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u ‘mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu’ gerekçesiyle görevden aldığını duyurdu.

ABD Başkanı
Donald Trump
, sosyal medya hesabından ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi
Lisa Cook
'a yazdığı mektubu paylaştı. Trump, mektubunda Fed yasasının kendisine verdiği yetkilerin altını çizerek,
"Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız"
ifadesini kullandı.

Lisa Cook

"Yeterli sebep var"


Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu vurgulayan Trump, Cook'un bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceğine dair yeterli neden olduğunu bildirdi.


Trump, Fed'in faiz oranlarını belirlemek, rezerv ve üye bankaları düzenlemek konusunda büyük bir sorumluluğa sahip olduğunu hatırlatarak, Amerikan halkının, politika belirleme ve Fed'i denetleme görevini üstlenen üyelerin dürüstlüğüne tam olarak güvenebilmesi gerektiğini aktardı.



