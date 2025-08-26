Trump’tan sürpriz hamle: Fed üyesi Cook görevden alındı

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u ‘mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu’ gerekçesiyle görevden aldığını duyurdu.
"Yeterli sebep var"
Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu vurgulayan Trump, Cook'un bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceğine dair yeterli neden olduğunu bildirdi.
Trump, Fed'in faiz oranlarını belirlemek, rezerv ve üye bankaları düzenlemek konusunda büyük bir sorumluluğa sahip olduğunu hatırlatarak, Amerikan halkının, politika belirleme ve Fed'i denetleme görevini üstlenen üyelerin dürüstlüğüne tam olarak güvenebilmesi gerektiğini aktardı.