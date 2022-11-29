TÜİK ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı

Dünya

İtalya'da heyelanda kaybolanları arama çalışmaları sürüyor

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, geçen cumartesi günü aşırı yağış sonrasında meydana gelen toprak kaymasında ölen 15 yaşındaki Michele Monti’nin cesedi sabah saatlerinde tespit edildiği yerden çıkarıldı. Böylece felakette ölenlerin sayısı 8’e ulaşırken, kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarına itfaiye, sivil savunma ve güvenlik güçlerince karada ve denizde devam ediliyor.