TÜİK: Martta 226 bin 617 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

TÜİK, Mart 2024 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,1 artarak 226 bin 617 oldu. Taşıtların yüzde 45,5'ini motosiklet, yüzde 39,1'ini otomobil, yüzde 8,7'sini kamyonet, yüzde 3,8'ini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı da bir önceki aya göre motosiklette yüzde 21,9, traktörde yüzde 18,3, otomobilde yüzde 15,4, otobüste yüzde 15,4, kamyonette yüzde 7,3, kamyonda yüzde 0,8 artarken; özel amaçlı taşıtta yüzde 8,8 ve minibüste yüzde 6,9 azaldı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı 88 bin 718 kaydedildi.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 29,3 milyon

Martta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 artarken; trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı mart ayı sonu itibarıyla 29 milyon 367 bin 254 oldu. Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 43,4, motosiklette yüzde 33,6, minibüste yüzde 30,4, otobüste yüzde 19,7, otomobilde yüzde 16,2 artarken; kamyonette yüzde 13,1, kamyonda yüzde 11,8 ve traktörde yüzde 5,4 azaldı. Ayrıca; mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,8'ini otomobil, yüzde 18,1'ini motosiklet, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,4'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.





865 bin 144 taşıt devri yapıldı

Mart ayında devri yapılan taşıt sayısı 865 bin 144 olarak gerçekleşirken; bu taşıtların yüzde 67,1'ini otomobil, yüzde 14,9'unu kamyonet, yüzde 10,3'ünü motosiklet, yüzde 3,2'sini traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde toplam taşıt sayısı arttı

2024 Ocak-Mart döneminde, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,5 artarak 633 bin 710 adet olurken; trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 15,9 artarak 6 bin 792 adet oldu. Böylece ocak-mart döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 626 bin 918 artış gerçekleşti. Ocak-mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 278 bin 891 otomobilin yüzde 66,1'i benzin, yüzde 12,9'u dizel, yüzde 12,7'si hibrit, yüzde 7,1'i elektrikli ve yüzde 1,2'si LPG yakıtlı. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 498 bin 386 otomobilin ise yüzde 35,2'si dizel, yüzde 33'u LPG, yüzde 29,2'si benzin, yüzde 1,7'si hibrit ve yüzde 0,6'sı elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2. Yine aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan 278 bin 891 otomobilin yüzde 39,6'sı gri, yüzde 24,8'i beyaz, yüzde 12'si mavi, yüzde 11,9'u siyah, yüzde 6,4'ü kırmızı, yüzde 2,7'si yeşil, yüzde 1,2'si turuncu, yüzde 0,6'sı mor, yüzde 0,4'ü sarı ve yüzde 0,4'ü diğer renkli.







