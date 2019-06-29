Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Tunceli istihdamda ilk 10 il arasında
İŞ DÜNYASI

Tunceli istihdamda ilk 10 il arasında

Tunceli, istihdamda ilk 10 il arasında girerken kadın istihdamında en başarılı ilk 3 il arasında yer aldı.

Haber Merkezi IHA
Tunceli'de faaliyet gösteren bir tekstil atölyesi.
Tunceli'de faaliyet gösteren bir tekstil atölyesi.

Vali Tuncay Sonel’in girişim ve destekleriyle 2019 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde istihdamda en başarılı ilk 10 il arasında yer almaya devam ederken, kadın istihdamında da en başarılı ilk 3 il arasındaki yer aldı.

Mayıs ayının sonu itibariyle İş-Kur Tunceli Müdürlüğü tarafından yaklaşık 3 bin kişiye danışmanlık hizmeti verilerek bunlardan 808’i özel sektörde işe yerleştirildi. Yine ayrıca İşbaşı Eğitim Programından faydalanan 188 kişide istihdam edildiği belirtildi.

338 İŞ YERİNE ZİYARET

2019 yılının ikinci yarısında da Vali Tuncay Sonel’in destekleriyle istihdamı arttırmaya hedeflediklerini belirten İş -Kur Tunceli İl Müdürü Özdemir Aktaş, "Valimizin talimatlarıyla başlatılan yerelde yeni istihdam politikaları kapsamında çalışmalarımıza hız kesmeden devem etmekteyiz. Kurumsal hizmetlerimizin gerek işverenlerimize gerekse danışanlarımıza ulaştırılması noktasında çok başarılı çalışmalar yürütmekteyiz. 2019 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle 338 iş yerini ziyaret ederek ’2019 İstihdam Seferberliği’kapsamında işverenlerimize teşviklerle ilgili detaylı bilgiler verilmiş ve hizmetlerimizden faydalanmaları sağlanmıştır. Yine 3 bine yakın danışanımıza da bireysel danışmanlık hizmeti verilerek bunlardan 808 kişinin özel sektörde işe yerleştirmesi gerçekleştirilmiştir" dedi.

188 KATILIMCIYA İŞBAŞI EĞİTİMİ

İşbaşı eğitim programlarıyla da istihdama katkı sunduklarını kaydeden Aktaş, "Kuruma kayıtlı işsizlerimizin yine kuruma kayıtlı iş yerlerinde, daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini veya mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla programlar düzenledik. İş gücü piyasası araştırma sonuçları, iş ve meslek danışmanlarının iş yeri ziyaretleri sırasında veya işsizlerle yapılan görüşmelerde tespit edilen ihtiyaçlar, iş yerlerinden veya katılımcı adaylarından gelen talepler doğrultusunda 188 katılımcımız İşbaşı Eğitim Programından faydalandırılmış ve istihdamları sağlanmıştır. Mesleki eğitim kurslarına önem veriyoruz. Herhangi bir mesleği olmayan, bir mesleği olmakla birlikte mesleğinde iş bulamayan veya mesleğinde yeterli olamayanların, niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla eğitimler düzenliyoruz. Bu kapsamda 97 kişiye Mesleki Eğitim Kursu düzenlendi" ifadelerini kullandı.

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