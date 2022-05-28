Turizm rekabetinde 4 basamak yükseldik

Dünya Ekonomik Forumu’nun (World Economic Forum-WEF) Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi’nde Türkiye 4 sıra birden yükseldi. Küresel salgın nedeniyle son yayımını 2019 yılında yapan endekste 49’uncu sırada yer alan Türkiye, 2022 yılında 45’inci sırada yer aldı. Dünya Ekonomik Forumu tarafından 2007 yılından beri Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC), Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) gibi örgütlerin hazırladığı çalışma iki yılda bir yayımlanıyor.

17 FARKLI BAŞLIKTA REKABET GÜCÜ ÖLÇÜLDÜ

Endeks sonuçlarının açıklandığı rapor, 117 ülkeyi 17 farklı başlıkta sıralayarak, seyahat ve turizm sektörü aracılığıyla ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasına ve dolayısıyla rekabet gücüne katkıda bulunan faktörler dikkate alınarak hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, raporun Türkiye’nin turizm alanında rekabet gücünü artırmaya devam ettiğini ve turizmdeki nihai hedefi olan yüksek gelir, rekabetçi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma çabasını gösterdiğini dile getirdi.

REKLAM

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR POLİTİKA İZLİYORUZ

2019 yılına kadar Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi adıyla yayınlanan endeksin 2020 yılında küresel koronavirüs salgını nedeniyle sonlandırıldığına dikkat çeken Ersoy, “Dünya Ekonomik Forumu, 2022 yılında yeni veri setleri, kaynakları ve yeni bir metodoloji ile tamamen yeni bir endeks çalışması yayımlama kararı aldı. Bu süreçte endeks yapısında köklü bir değişikliğe gidildi ve sürdürülebilirlik önemli bir pay kazandı” dedi.

2020 ve 2021 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanı sıra Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) koordinasyonunda 15 kurum ile yürütülen yoğun çalışmalar sonucu Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi kapsamındaki göstergelerden 50’sinde iyileşme sağlandığına dikkat çeken Ersoy, “Türkiye en iyi derecelerini; kültürel varlıklar, fiyat rekabetçiliği, havayolu ulaşım altyapısı alanlarında gösterirken; UNESCO tescilli varlıkların sayısındaki artış ve verilerdeki güncelleme sayesinde, kültürel varlıklar dünya sıralamasında 13’üncü sırada yer aldı” diye konuştu.

Hakettiğimiz yüksek seviyelere çıkacağız

Gelecek yıllarda da konu özelinde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Bakan Ersoy, uluslararası kuruluşlar ve paydaşlarla yaptıkları ortak projelerle bu endekse doğrudan ve dolaylı olarak yansıyacak katkılara destek olmayı sürdüreceklerini ifade etti. Türkiye’nin uluslararası endekslerde daha yüksek seviyelere ulaşacağına işaret eden Bakan Ersoy, “Umuyorum ki Türkiye, yoğun ve sistemli çalışmasıyla bu ve bunun gibi uluslararası endekslerde hak ettiği daha yüksek seviyelere çok hızlı bir şekilde kavuşacaktır” dedi.

EKONOMİ Turizmde mayıs bereketi: Kapasite yüzde 90 doldu