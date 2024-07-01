Turizmde gelire odaklandık

Türkiye’nin bu yılın ilk 5 ayında 17,8 milyon turist ağırladığını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bundan sonra ana hedeflerinin gelire odaklanmak olacağını söyledi. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Van durağında sorularımızı cevaplandıran Bakan Ersoy, “Gelire odaklandık. 60 milyon turist 60 milyar dolar gelir hedefiyle uyumlu gidiyoruz. Gelirde kişi başı harcamadaki artış önemli. Geçen yıl 92 dolar olan bu rakamı sene sonu itibariyle 103 dolara çıkarma hedefimiz var. 2017’de 74 dolardı” dedi.

RAKİP KITAYA GÖRE DEĞİŞİYOR

Küresel gelir liginde ilk 7 ülke arasında bulunuyoruz. 2028’e kadar turist sayısında ilk üç, gelirde ise ilk 5’te olmayı hedefliyoruz. Turist ağırlama bakımından küresel ligde ilk beşteyiz. İlk üç için uğraşıyoruz. Rakiplerimiz belli. Avrupa’da İspanya ve Fransa, Amerika’da ABD ve Asya’da ise Çin” dedi. Türkiye’nin krizlere olan bağışıklığının artmasının önemli bir avantaj olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, Küresel konjonktürden kaynaklı sıkıntılara uyum sağlayan stratejiler geliştiriyoruz.

ALMAN TUR OPERATÖRÜ

Avrupa’nın en büyük üç büyük tur operatöründen biri olan Almanya merkezli FTI’nın iflasının ardından Türkiye’nin aldığı önlemleri anlatan Ersoy, şunları anlattı: “Bu sıkıntıyı sorunsuz atlattık. Müşterilerimizin Almanya’ya sorunsuz bir şekilde ülkelerine dönmesini sağladık. Hızlı aksiyon almamız Türkiye’ye kazandırdı. Yaklaşık 25 bin kişi vardı. Ödemeleri sigorta şirketi üstlense de bizim oteller hepsinin ödemelerini zamanında yaptı. Daha sonra sigortadan bunu tahsil edecek” dedi. Bu iflasın Alman turistlerin Türkiye gelişlerine etkisi konusunda da konuşan Ersoy, geçen yıl 6,2 milyon Alman Turist ağıladığımızı bu yılki hedefin ise 7 milyon kişi olduğunu ifade etti. Ersoy, “Avrupa şampiyonası Almanya’da olmasına rağmen bu hedefimiz var. Turizm geliştirme ajansımızın önemi buradan ortaya çıkıyor” diye konuştu.

4 YILLIK MÜŞTERİ OLMANIN AVANTAJI

ABD Başkanı Joe Biden ve başkan adayı Donald Trump’ın karşı karşıya geldiği televizyon programının reklam arasında Türkiye’nin tanıtım filminin yayınlanmasının perde arkasını da anlatan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, şunları anlattı: “ABD’deki tanıtımı bir paket olarak yürütüyoruz. Biz başkan adaylarının programı için talebimizi ilettiğimizde sekiz reklam filminden birinin Türkiye tanıtımı olacağını söylediler. İlk sırada olmayı istedik. Eski müşteri olduğumuz için talebimiz kolay kabul gördü. 4 yıllık müşteri olmanın avantajını yaşadık. Program CNN İnternational’da da yayınlandığı için etkisi katlandı. Twitter’da 6,2 milyon yabancı, 10,7 milyon da Türkiye’de olmak üzere şimdiye kadar yaklaşık 17 milyon etkileşim aldı.”

200 ÜLKEDE TANITIM YAPIYORUZ

Turizm Geliştirme Ajansımız bugün 200 ülkede 60 ayrı ürünle tanıtım faaliyeti yürütüyor. Türkiye sahip olduğu tesislerle örnek gösteriliyor. Kırmızı bayrağın olduğu her yer bizim için hedef pazardır. Global kanallarla çalışmalarımız artıyor. 4 yıldır bu stratejiyi yürütüyoruz. Hedef destinasyonlara ulaşabilecek her şey bizim için bir yöntemdir. Çin turisti için ayrıca çalışıyoruz. Bu yıl 500 bin Çinli turist ağırlamayı hedefliyoruz. Orta vadede ise hedefimiz yılda 2,5 milyon Çinli ağırlamak.

Bakan Ersoy, gazetemezin Ekonomi Müdürü İbrahim Acar'ın da aralarında olduğu gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

EGE MÜŞTERİSİ MAÇA GİTTİ

Otellerin bu yılki doluluk oranlarının sorulması üzerine ise Bakan Ersoy şu değerlendirmeyi yaptı: Doluluk oranları geçen yıla kıyasla iyi. Yurt içinden yaklaşık 10 bin kişi Almanya’ya maça gittiği halde iyi durumda. Aslında maça gidenler Ege’deki otellerin müşterileri çoğunlukla.” Yerli turistin son yıllarda ilgisinin arttığı günlük kiralanan evlerin denetim altında tutulmasına ilişkin çalışmalara dikkat çeken Ersoy, “ Büyük bir kısmı belgelendirildi. Toplamda 40 bini belgelendirilmiş olacak. Yakından takip ediyoruz. Bu konu çok önemli” dedi.

YARISI PAKET TUR İLE YARISI TARİFELİ OLSUN

Son yıllarda turizm hizmetleri anlayışında önemli değişiklikler olduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, yeni trendin tarifeli seferlerle gelenlerin sayısını artırdığını söyledi. Ege bölgesine gelen yabancı turistlerin yüzde 65’inin paket turlarla geldiğini belirten Ersoy, Akdeniz bölgesinde bu oranın yüzde 85’e kadar çıktığını ifade etti. Bu yapının değişmesi için çalışmalar yaptıklarının altını çizen Ersoy, şöyle devam etti: “Tarifeli turlarla gelen turist sayısını artırmamız lazım. Çağa uygun rezervasyon sistemi kendini hissettiriyor. Paketin yanısıra rezervasyon opsiyonunun da gelişmesi lazım. Yeni pazarlama sistemini destekleyen motorları güçlendirmeliyiz. Yaz turisti genellikle 10 civarında kalıyor. Diğer mevsimlerde şehir turizmine yönelin yabancıların kalış süreleri ise 4-5 gün.”

YETİŞTİRDİĞİMİZ ELEMANI ARAP ÜLKELERİ KAPIYOR

Bakan Ersoy, 2020’deki pandemi döneminde başlayan personel sıkıntısının aradan geçen sürede biraz toparlansa da devam ettiğini söyledi. Türkiye’nin 21 bin konaklama tesisiyle hizmet veren önemli bir destinasyon olduğunu anlatan Ersoy, “Bizim yetiştirdiğimiz personelin bir kısmını Arap ülkeleri kapıyor. Turizmde öne çıkmaya çalışan Körfez ülkeleri ücret avantajı sağlayıp yetişmiş hazır personeli çekmeye çalışıyor” diye konuştu.







