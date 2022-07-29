Turizmde hedef büyüttük: 47 milyon turist 37 milyar dolar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün İstanbul’da düzenlenen basınla sohbet toplantısında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) faaliyetlerini anlattı ardından da sorularımızı cevaplandırdı. 2022 yılı ilk yarısına ilişkin turizm verilerini değerlendiren Ersoy, Türkiye’nin başarılı bir sezon geçirdiğini söyledi. Ersoy, TÜİK’in bugün açıklaması beklenen ilk altı aya ilişkin ziyaretçi sayısının 19 milyonu aşacağını belirtti.

KRİZLERE KARŞI BAĞIŞIKLIK KAZANDIK

Bakan Ersoy, son yıllarda art arda gelen Thomas Cook, Covid19 pandemisi ve Karadeniz’deki çatışma gibi krizlere rağmen Türkiye’nin yaptığı tanıtım çalışmaları sayesinde kayıplarını en aza indirdiğini anlattı. Türkiye’nin tesis ettiği ‘güvenli turizm’ anlayışıyla krizlere karşı bağışıklık kazanan ve sürdürülebilir bir turizm yapısına kavuştuğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, “Artık kriz dönemlerinde Türkiye hedeflerini aşağı yönlü revize etmeyecek, tam tersine yukarı gitmek için çalışacağız” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Daha önce 42 milyon turist ve 35 milyar dolar hedefi koyduklarını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sezonun başarılı geçmesi dolayısıyla hedefi 47 milyon turist ve 37 milyar dolara yükselttiklerini söyledi. Ersoy, “Bu son düzeltme olmayacak. Yukarı yönlü bir revizyon daha yapabiliriz” dedi. Ersoy, Akdeniz pazarındaki rakip ülkeler olan İspanya, İtalya ve Yunanistan’a göre Türkiye’nin daha başarılı bir sezon geçirdiğini rakamlarla anlattı.

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AKDENİZ, MARMARA VE EGE ZİRVE YAPTI

Temmuz ayı verilerinin 2019 Temmuz’unu yakaladığının bilgisini veren Ersoy, şöyle devam etti: “Genellikle temmuz yılın en yoğun ayı olarak kayıtlara geçer ama bu yıl ilk kez ağustos verileri temmuzu geçebilir. Gün gün takip ediyorum. Türkiye’deki yatak kapasitesinin yüzde 40’ı Marmara, yüzde 40’ı Akdeniz, yüzde 10’u Ege ve geri kalan yüzde 10’u da diğer bölgelerde bulunuyor. Marmara, Ege ve Akdeniz’deki doluluk oranları 2019’u yakaladı. Rakamlar pandemi öncesini yakaladığını gösteriyor.”

GECELİK HARCAMA 81 DOLARI AŞAR

Kişi başı ortalama harcamanın 788 dolar ve gecelik harcama miktarının ise 81 doları bulacağı tahminini de paylaşan Bakan Ersoy, bu rakamların son 10 yılın en yüksek ikinci rakamı olacağını kaydetti. Bu yıl turizm gelirleri bakımından Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki rekorun kırılacağının altını çizen Ersoy, “Ne Türkiye eski Türkiye, ne sektör eski sektör ne de bakanlık eski bakanlık. Artık biz hiç bir bahaneye gerekçeye sığınmıyoruz. Gerekli yapıları oluşturduk, krizlerle mücadele edecek altyapımızı oluşturduk, sektörümüz de buna adapte oldu. Engellerle nasıl baş edeceğimizi biliyoruz” dedi.

Ne kadar tanıtım, o kadar turist demek

Pazar çeşitliliğini sağlamanın da en önemli yollarından birinin tanıtım olduğuna işaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Ne kadar çok ülkede yoğun tanıtım yapılırsa o kadar çok bilinirliğiniz ve ürün çeşitliliğiniz artar. 'Hep devletten' değil, 'devletle beraber' stratejisine geçiyoruz. Yani sektör olarak her şeyi devletten beklemeyeceğiz, devletle beraber işin içerisinde olarak daha kuvvetli ve etkili yapılar oluşturarak daha hızlı sonuçlar alacağız. İşte bu stratejinin sonucunda TGA oluştu” dedi. Ersoy, “Ajansımızı 2019’da kurduk. Geçen yıl 110 milyon dolar olan TGA'nın bu yılki gelirinin yaklaşık 140 milyon dolar civarı olacağını düşünüyoruz” bilgisini verdi.

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THY’nin uçtuğu bütün noktalar bizim için pazar

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)’nın stratejisini THY'nin uçtuğu tüm destinasyonları pazar olarak konumlandırarak pazar çeşitliliği yaratmak, destinasyon ve tema markalarıyla ürün çeşitliliği yaratmak, turizmi 81 il’e yaymak, krizlere her zaman hazırlıklı olmak, turist sayısını artırmak ve ortalama gecelik harcama tutarını artırmak şeklinde açıkladı. TGA'nın yurt dışı iletişim faaliyetlerinden de bahseden Ersoy, "2021 yılında 190 reklam filmiyle, 23 ülke ulusal televizyonlarda yüksek geri dönüş yakaladık. Dijitalde 97 ülkede 14,2 milyar gösterim gerçekleştirdik. Basılı yayınlarda ise 9 ülkede 32 mecrada yer aldık” dedi.

EKONOMİ Turizmde pandemi öncesine dönüldü