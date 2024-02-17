Turizmin dinamosu seyahat acenteleri

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin (TÜRSAB) 2. Turizm Kongresi Antalya'da başladı. Kongrede konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya 15 bini aşkın acentenin turizme hizmet ettiğini söyledi.

Firuz Bağlıkaya

BARIŞ TURİZMİNE İHİTYACIMIZ VAR

Turizmin ekonominin çarklarını döndüren, 50’den fazla sektörü harekete geçiren, döviz girdisi sağlayan, istihdam oluşturan yapısı ile tüm dünyada bacasız sanayi olarak adlandırılması sebebiyle uluslararası rekabet bakımından da öne çıkan sektörlerin başında geldiğini ifade eden Bağlıkaya, turizmin barışa, barışın turizme ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı. Bağlıkya, “Turizm-kamu ve sektörün bazı aktörlerince öncelikle ekonomik bir faaliyet olarak ele alınsa da turizmin toplumların birbirini anlama ve farklılıklarına saygı göstermelerine katkısı en az ekonomik katkısı kadar değerlidir önemlidir. Turizmin barışa, barışın turizme ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

BİRÇOK ÜLKE TURİZME ÖZEL ÖNLEM ALIYOR

Dünya turizminin bir yandan teknoloji alanındaki gelişmeler, çevre odaklı endişelerle yeni bir boyuta taşınırken diğer yandan da ülkelerin ekonomileri açısından çok daha önemli hale geldiğine dikkat çeken Bağlıkaya,“Turizmin gelişimi için birçok ülke özel önlemler alıyor. Bu keskin rekabet ortamında ayakta kalabilmenin ötesinde pazar payını artırabilmek ve sürdürülebilir bir turizm yapısı oluşturmak içinse yeni stratejiler geliştirmek, hedef odaklı planlamalar yapmak ve ortak aklı hakim kılmak özel bir anlam taşıyor. TÜRSAB olarak biz de bu perspektiften hareketle yarım asrı aşan geçmişimiz ve Türkiye’nin en köklü turizm meslek örgütü olmanın getirdiği sorumlulukla sektörümüze değer katan organizasyonları düzenlemeyi kendimize görev biliyoruz” dedi.

ACENTELER YOK SAYILAMAZ

Türkiye’nin dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olmasında seyahat acentelerinin büyük katkılarının olduğunu ifade eden Bağlıkaya, “Turizm, seyahatin organize halidir. Bizleri yok saymak turizmi yok saymaktır. Bizlerin yok olacağını düşünmek turizmin yok olacağını düşünmektir. Turizm, turizm var oldukça seyahat acentaları olacaktır. Seyahat acentaları var oldukça onların meslek örgütü TÜRSAB da var olacaktır” diye konuştu.







