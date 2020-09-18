Türk bankaları veri paylaşacak

Yıl sonunda 54 ülke ile uluslararası finansal veri paylaşımını karşılıklı başlatacak Türkiye, teknik altyapı çalışmasını sürdürürken uygulamaya ilişkin yurt dışında yaşayan Türklerde oluşan soru işaretlerine cevap AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya’dan geldi.

TARAF OLMAYAN ÜLKE KARA LİSTEYE

Otomatik bilgi paylaşımını 136 ülkenin imzaladığını hatırlatan Sırakaya, AB, G20 ve gelişmiş ülkelerin tamamının taraf olduğu bir anlaşmaya, taraf olmayan, imza atmayan, vergi konusunda beraber çalışmayı kabul etmeyen ülkelerin ilk gri listeye, ikinci olarak kara listeye alındığına dikkat çekti. Sırakaya, “Bir ülkenin kara listeye giriyor olması 'uluslararası finans ve kredi kurumlarından tecrit edilmesi, her türlü fon çalışmalarının dışında tutulması' demek. Dünya ile entegre olan ekonomik sistemde Türkiye’nin böyle bir noktaya gelmiş olması mümkün değil. Türkiye, elbette dünyadaki vergi şeffaflığını teşvik edecek ülkeler arasında yer alacaktır" dedi.

Zafer Sarıkaya

Türkiye’nin OECD ülkesi olarak bilgi paylaşamını geçen yıl onayladığını belirten Sırakaya, “Türkiye, 54 ülke ile bilgi paylaşımı yapacağını açıkladı, 71 ülkeden bilgi alacak. Bu 54 ülke içerisinde Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya olamayacağını ifade etti ve bilgi paylaşımı yapılamayacağını açıkladı. Çünkü teknik alt yapı çalışmamızı tamamlayamadık. Tamamlayamadığımız içinde bir bilgi paylaşımına gidemeyeceğiz. 2021 yılında 2020 için hangi ülkelerin bilgi paylaşımı çerçevesinde olacağını 2021 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı ilan edecek” dedi.

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İKAMET DAYALI VERİ AKIŞI

Bilgi paylaşımının ikamete dayalı çalıştığının altını çizen Sırakaya, “Otomatik bilgi paylaşımı yerleşik olduğunuz bir ülke dışında bir başka ülkede banka hesabınız, saklama hesabınız, ortaklık ve borç ilişkisi, nakdi değer sözleşmesi sigorta veya düzenli ödeme sözleşmesi var ise o ülkenin vergi idareleri tarafından adresinizin kayıtlı olduğu ülkeye her yıl düzenli olarak sadece vergi konularında kullanılmak üzere otomatik dijtital şekilde bilgi paylaşılacak” şeklinde konuştu.

GAYRİMENKUL BİLGİLERİ YOK

“Gayrimenkul, taşınmaz mal gibi varlıkları kesinlikle kapsamıyor” diyen Sırakaya, “Adı ve soyadı, adresi, yerleşik (mukim) olduğu ülke ve vergi kimlik numarası (VKN), doğum yeri ve tarihi, hesap numarası, hesap bakiyesi ya da değeri, hesaba yıl içinde ödenen faiz, temettü gibi gelirlerin ya da hesapta tutulan varlıklardan elde edilen gelirlerin toplam brüt tutarı paylaşılıyor. Hesap hareketleri bilgisi verilmiyor. Faiz, temettü ve kar payı gelirleri dışındaki bir bilgi de paylaşılmıyor” dedi.

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BANKADA ADRESİ GÜNCELLE

Sırakaya, "Yurt dışında mukim olduğu süreçte açtıkları bir hesap hesabı var ise ve süreç içerisinde Türkiye'ye yerleşmiş, ikametlerini Türkiye’ye almış ise bir an önce bankada adres güncellemesini yapsınlar. Eğer adres bilgisini güncellemez ise otomatik bilgi paylaşımı çerçevesine girebilir. Bu bilgi paylaşımı vatandaşa göre değil, yerleşik olmaya göre yapılmış bir uygulamadır” dedi.

TÜRKİYE'DEKİ ŞİRKETİN BİLGİLERİ PAYLAŞILMAYACAK

Sırakaya, şirketlerle ilgili de şu bilgiyi verdi: "Adresi Türkiye ve aktif ticaretin içerisinde olan şirketin ortağı veya şirketin sahibi, yurt dışında ikamet ediyor ise bu firmanın bilgileri kesinlikle yurt dışı ile paylaşılmayacak. Kişi firmasını yurt dışında kurmuş, adresi yurt dışında, kişi de yurt dışında oturuyor ama o firmanın Türkiye’de banka bilgisi var ise bunun hesap bilgileri paylaşılacak."

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DOLANDIRICILARA DİKKAT

Otomatik bilgi değişimi, karşılıklı olarak (mütekabiliyet esasında) uluslararası anlaşma kapsamında yürütüldüğünden, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na aykırılık teşkil etmediğini söyleyen Sırakaya, bu konuda vatandaşlardan TC kimlik numarası, e-devlet şifresi, ücret ve vekalet isteyen kişilere itibar etmemesini önerdi.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Vatandaşların Türkiye’de hesaplarına ulaşılıp, el konulmasının mümkün olmadığının altını çizen Sırakaya, “Yurt dışında ikametgahının olduğunu ifade edenler, yurt dışında internet bankacığını telefon bilgisini yurt dışı telefon üzerinde sağlayanlar, yazışma adresi yurt dışındaki bir adresi veya mail vermiş olanlar, yurt dışında yaşayan birine ikamet verenler, posta için banka bekletme anlaşması yapan kişiler otomatik bilgi paylaşımı çerçevesine giriyor. Bunun dışında Türkiye’de oturan, Türkiye’de bir numara üzerinden internet bankacılığı sağlayanların tereddüt ettikleri hiçbir durum yok” dedi.