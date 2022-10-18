​Türk dizilerini ince belli bardakla çay içerek izliyorlar.

Türkiye, Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen ve dizi sektörünün her yıl yakından takip ettiği MIPCOM Fuarı’nda gövde gösterisi yaptı. Bugün itibarıyla en az 150 ülkede gösterimde olan Türk dizilerine MIPCOM'daki uluslararası satın alım heyetleri yoğun ilgi gösterdi. Uluslararası yapım ve eğlence içerik fuarı MIPCOM’a İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) milli katılım organizasyonuna Türkiye’den 20 firma dahil oldu. Fuara 13 Türk şirketi de bireysel stantlarıyla katılıyor. 100 ülkeden 4 bin 700 küresel içerik satın alıcısının önemli iş birlikleri yapması bekleniyor.

HER BÖLGEDE YAYINDA

Fuara çevrimiçi katılan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, 150 ülkede 100’e yakın Türk dizisinin yayında olduğunu söyledi. Dizi ihracatı rakamlarına ilişkin bir soru üzerine Avdagiç, “Beyannameye bağlı bir ihracat olmadığı için sağlıklı istatistik tutulmuyor. Ancak bizim yapımcı firmalarımızdan aldığımız geri bildirimlere bakınca, bu yıl dizi ihracatında 600 milyon doları geçeceğimizi öngörüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

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Şekib Avdagiç

İKİNCİ VATAN LATİN AMERİKA

Dizi fiyatlarının pandemiden etkilendiğini de kaydeden Avdagiç, “Pandemi öncesinde iyi bir Türk dizisinin bir bölümünün dünya satışlarının toplamı 650 bin doları bulurken, bugün bölüm başı toplam hasılat 350-400 bin dolar seviyesinde. Ama satış adetlerimiz hızla artıyor” ifadelerini kullandı. Avdagiç, Türkiye’nin pandemi sürecinde dizi üretimi, filmleri en az duraksayan nadir ülkelerden olduğunu kaydetti. Latin Amerika'nın Türk dizilerinin ikinci anavatanı haline geldiğini vurgulayan Avdagiç, "Özellikle Batı Avrupa’da Almanya ve İspanya’da hızlı gidiyoruz. 2018’den 2022’ye kadar 5 yıldır Latin Amerika’da Türk dizisi damgası vurulmuş durumda” dedi.

Arjantin'de ince belli bardakta çay tüketimi artıyor

İTO Başkanı Avdagiç, dizi film ihracatının katma değerine dikkati çekti. Avdagiç, “Bölüm başına aşağı yukarı 5 milyon TL’ye mal ettiğiniz bir diziyi, başarısına göre 400 bin dolara satabiliyorsunuz. Dizilerin peşinden sürüklediği markalar, sektörlerle birlikte devasa bir değer. Kültürümüzü dünyaya taşıması da en az ekonomik değeri kadar önemli” dedi. Türk dizilerinin kültürel etkisine dikkat çeken Başkan Avdagiç, Türk dizilerinde içilen cam bardaktaki çayın yabancılar tarafından dikkat çektiğini belirterek, "Arjantin Büyükelçiliģi'nden yetkili Türklerin içtiği cam bardaktaki kırmızı içeceğin çay olduğunu anlayınca bizlerde de aynı şekilde çay içenler oldu" dedi.

Dijital platformlar sektör için risk

Şekib Avdagiç, Türkiye’de dijital platformların toplam abone sayısının 4 milyon civarında olduğunun tahmin edildiğini kaydetti. Avdagiç şunları söyledi: “Dijital platformlar oyunculara, senaristlere, yönetmenlere piyasaya şartlarının çok üzerinde ücretler ödeyip kendilerine bağlıyorlar. Yapım şirketleri başrol oyuncularına bölüm başı 80-100 bin TL ödüyordu. Dijitallerde 100 bin dolarlara çıktığını duyuyoruz. Oyuncu platforma gidiyor. Ayrıca platformlar bir dizinin, filmin tüm dünya haklarını satın alıyor. Yeniden bu diziyi başka bir ortamda satamıyorsunuz. Yerel yapımcıyı koruyacak bir takım yasal düzenlemeler sektörün geleceği için önemli olacak.”

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