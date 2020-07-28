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Ekonomi Türk dronları AB Ordusunda görev yapacak
İŞ DÜNYASI

Türk dronları AB Ordusu’nda görev yapacak

Uzaktan algılama teknolojisi alanında drone üretmeyi başaran yerli savunma sanayi şirketi Assuva, Çin Silahlı Kuvvetleri'nin ardından şimdi de AB üyesi Yunanistan ordusuna girmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistan ordusu tarihinde ilk kez, Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'ları kullanmaya hazırlanıyor.
Yunanistan ordusu tarihinde ilk kez, Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'ları kullanmaya hazırlanıyor.

Assuva Savunma Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, Türk Kolluk Kuvvetleri’nin ardından NATO ve AB üyesi bir orduya yüksek teknoloji ürünü drone satmaya hazırlandıklarını belirterek şu bilgileri verdi:

“Bir süre önce Yunanistan Savunma Bakanlığı ile yaptığımız bir anlaşma ile bizim ürettiğimiz 50 adet drone için ön kabul gerçekleşti. Gönderdiğimiz 2 adet drone, Yunan ordusu tarafından yapılan testlerden başarıyla geçti. Ürettiğimiz drone'lar daha çok havadan arama kurtarma çalışmaları, yer altı sığınaklarının tespiti, ormanda örtü altında canlı ya da cansız insan arama - bulma konularında hizmet verecek. Bu ülkeye yüksek teknoloji ürünü drone satışı konusunda gerekli izinler alındı. Türk Kolluk Kuvvetleri dışında ilk kez bir NATO üyesi orduya, bir Avrupa Birliği üyesi ülkeye malzeme satışı gerçekleştiriyoruz."

50 ADET DRONE TESLİM EDECEĞİZ

Savunma sektöründe sistem üretmenin ve teslimatın uzun soluklu bir süreç olduğunu belirten Remzi Başbuğ, şunları söyledi:

"Assuva drone'ları, Türk yazılım mühendislerinin eseridir. Tamamı yerli donanım ve yazılımla uçuyoruz. Drone ile arama, kurtarma ve yer altı görüntüleme konusunda dünyanın en iyi cihazlarını üretmekten gurur duyuyoruz. Assuva Savunma Sanayi drone'ları özellikle havadan patlayıcı mayın bulma konusunda özel yeteneklere sahip. Bin metre uzaktan 50 metre derinliğe kadar geniş bir uçuş alanında yüzde 100 sonuç alan sistemlere sahibiz. Yunanistan ordusuna termal kamera özelliklerine sahip drone'larla yer altı tünelleri, oda ve sığınaklar ile diğer askeri faaliyetlerde kullanmak üzere 50 adet drone siparişini yakında tamamlayacağız."

Güney Asya Ülkesi Sri Lanka Savunma Bakanlığı ile yapılan anlaşma gereğince bu ülkeye ilk kez askeri sistem satışı gerçekleştiklerini söyleyen Assuva Savunma Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ "Pandemi sürecinde bile dünyanın değişik ülkelerinde temsilcilikler açtık. Bu temsilciliklerden biri de Sri Lanka oldu. Sri Lanka Savunma Bakanlığı ile uzun süredir yürüttüğümüz görüşmelerin ardından ilk imzalar atıldı, ön kabul süreci başarıyla geçti. Bu ülke ordusunda da Türk dronları yakında hizmet verecek" dedi.

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PATLAYICI VE MAYINLARI UZAKTAN TESPİT EDİYOR

Uzaktan algılama konusunda uzmanlaşan Assuva Mühendisleri tarafından geliştirilen Türk drone'ları yüzlerce değişik türde patlayıcı ve mayınların havadan yerinin belirlenmesinde rol oynuyor. Terörle mücadelede Türk Kolluk Kuvvetleri’ne yönelik kanlı saldırıların gerçekleştirildiği bir dönemde kurulan Assuva Savunma Sanayii, geliştirdiği drone'larla uzak mesafeden çok sayıda kimyasal maddenin yerinin bulunmasında görev aldı.

  • Kayıp kişilerin canlı ya da cansız bulunmasında, su altı ve toprak altında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 50 metre derinliğe kadar anlık analizler yapan Assuva’nın drone'ları Türkiye’de çok sayıda operasyonda görev aldı.

Bu cihazlar, havadan yer altını görüntüleyebiliyor, sığınakları tespit edebiliyor, ormanlık alanda personel tespiti yapabiliyor, termal kameralar ve sensörlerle yerin altında tünel ya da oda olup olmadığını belirleyebiliyor. Türk Kolluk Kuvvetleri, Çin, Sri Lanka ve Yunanistan ordusunda görev yapan Assuva drone'ları 25 kişilik mühendislik grubunun 15 yıllık araştırma geliştirme süreci ürünü olarak biliniyor.

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