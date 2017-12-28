Türk ekonomisi 17 yılda İran ekonomisini ikiye katladı

Büyümeden işsizlik oranlarına, döviz rezervinden dış ticaret rakamlarına varıncaya kadar Türkiye ekonomisinde son 17 yılda büyük değişimler yaşandı.

Türkiye'nin 2000 yılındaki gayri safi yurtiçi hasılası yaklaşık 273 milyar dolarken, bu oran 2017 yılında 793 milyar dolara ulaştı.

Aynı yıllar içerisinde İran ekonomisinin GSYH oranı 357 milyar dolarken, bu oran 2017 yılında 368 milyar dolara ulaştı.

Petrol zengini İran ekonomisine karşı Türkiye'yi yükselen güç olarak öne çıkaran çok sayıda faktör bulunuyor.

"Petrol ve parası olanların önündeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük ihtiyacımız para, petrol, elmas ve silah değil başarabileceğimize inanmaktır. Şu anda petrolü olanları görüyoruz, parası olanları da görüyoruz. İnanın, biz onların çok çok önündeyiz, ilerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Türk ekonomisi her geçen gün büyüyor

Türkiye, 1980 yılında 94,3 milyar dolar GSYH'ye sahipti. Bu tutarla 22. sırada bulunan ülke, 1983 yılında 82,9 milyar dolar ile 25. sıraya kadar geriledi. Bu dip noktanın ardından ülke 1990'da 202,3 milyar dolar GSYH ile 20., 1993'de 242,1 milyar dolarla, 1980'den bu yana ilk kez 17. oldu.

1994 kriziyle 174,5 milyar dolarla 7 basamak düşerek 24. sıraya gerileyen Türkiye, 1995'te 227,5 milyar dolar ile 23., 2000'de 266,4 milyar dolar ile 19. oldu. Türkiye, 2004'te 17. sırayı buldu ve 2010'a kadar yerini korudu.

Ülkenin GSYH'si 2004'teki 392,2 milyar dolar düzeyinden 2010'da 741,8 milyar dolara yükseldi.