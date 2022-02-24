Ekonomi Türk ekonomisinde büyüme yüzde 10u aşabilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk ekonomisinde büyüme yüzde 10’u aşabilir

Dünyanın büyük ekonomileri zorlu 2021 yılında kısmen toparlandı. G20 üyesi ülkelerde en büyük büyüme yüzde 8,1 ile Çin’den geldi. ABD’nin büyümesi yüzde 5,7’de kalırken, Avrupa’da ise en yüksek büyümeyi yüzde 7,5 ile İngiltere ve yüzde 7 ile Fransa yakaladı. Pazartesi günü açıklanacak Türkiye’nin büyüme rakamının yüzde 10’un üzerinde bekleniyor.


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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Türk ekonomisinde büyüme yüzde 10’u aşabilir ​
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Pandeminin ikinci yılı olan 2021, büyük ekonomiler için toparlanma dönemi oldu. 2020’deki küçülmelerin ardından geçen yılı daha az hasarla atlatan ülkeler, yaralarını tam saramadığı Kovid-19 salgınının zorluklarıyla mücadele etmeyi sürdürdü. Dünyanın en büyük 20 ekonomisine sahip ülkelerin bir araya geldiği G20’de şimdiye kadar açıklanan verilere göre yüzde 9 büyümeye ulaşan olmadı.

AVRO BÖLGESİ YÜZDE 5,2 BÜYÜDÜ

G20 üyesi ülkelerden Çin geçen yıl yüzde 8,1 büyüme yakalarken, dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD’nin büyümesi yüzde 5,7’de kaldı. Rusya ise yüzde 4,6 büyümeyle geçen yılı tamamladı. Diğer ülkelerden İngiltere yüzde 7,5, Fransa yüzde 7, İtalya yüzde 6,4, İspanya yüzde 5 ve Almanya ise yüzde 2,8 büyüdü. 27 ülkeden oluşan avro Bölgesi’nin büyümesi ise yüzde 5,2 oldu.

ASYA EKONOMİLERİ DAHA YAVAŞ TOPARLANDI

G20’nın Asya üyesi ülkelerinden Japonya’nın ekonomisi geçen yıl yüzde 5,4 büyürken, Endonezya ekonomisi yüzde 5,3 ve Güney Kore ekonomisi ise 2021’de % 4 büyüdü. Suudi Arabistan’ın ekonomik büyümesi ise 2021’de yüzde 3,3’te kaldı. Meksika ise geçen yıl yüzde 0,1 oranındaki küçülmeyle G20’nin küçülen tek ülkesi olarak dikkat çekti. Arjantin, Avustralya, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan ve Kanada’nın ise 2021 büyümeleri daha resmi olarak açıklanmadı.

TÜRKİYE YÜZDE 10’U AŞAR

Türkiye’nin büyümesi ise yüzde 10’ün üzerinde bekleniyor. 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüme kaydeden Türkiye, ikince çeyrekte yüzde 22, üçüncü çeyrekte ise yüzde 7,4 büyüme kaydetti. Türkiye dördüncü çeyrekte yüzde 3,2 ve üstü bir büyüme rakamına ulaşması halinde, yıllık büyümesi yüzde 10’u bulacak. Pazartesi günü açıklanacak yıllık Gayrisafi Milli Hasıla Büyümesi’nin yüzde 10’ün üzerinde olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Haftaya açıklanacak veriyle Türkiye G20’de geçen yıl en yüksek büyümeyi yakalayan ülke olması bekleniyor.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2021 PERFORMANSI

  • 1. ÇEYREK: YÜZDE 7,4
  • 2. ÇEYREK: YÜZDE 22
  • 3. ÇEYREK: YÜZDE 7.4
  • 4. ÇEYREK: PAZARTESİ AÇIKLANACAK

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