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Ekonomi

Türk Eximbank'dan deprem bölgesine 100 milyon dolarlık kaynak

Türk Eximbank, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 100 milyon ABD Doları tutarında 10 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı. Söz konusu kredi ile 6 Şubat depreminden etkilenen Türk ihracatçı firmaların deprem sebebiyle oluşan tamir, bakım, yeniden inşaat, makine değişimi, güçlendirme gibi masraflarının finanse edilmesi amaçlanıyor.

14:10 - 6/12/2023 mercredi
Diğer
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türk Eximbank, 4 Aralık 2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi altında Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 100 milyon ABD Doları tutarında 10 yıl vadeli, bir kaynak için kredi anlaşması imzaladı.


Yapılan bilgilendirmeye göre AIIB tarafından 100 milyon ABD doları tutarında doğrudan kredi ve 200 milyon ABD doları tutarında garanti desteği olarak onaylanan 300 milyon ABD dolarındaki finansman paketi kapsamında gerçekleştirilen ilk işlem olan söz konusu kredi ile 6 Şubat depreminden etkilenen Türk ihracatçı firmaların deprem sebebiyle oluşan tamir, bakım, yeniden inşaat, makine değişimi, güçlendirme gibi masraflarının finanse edilmesi amaçlanıyor.






#Türk Eximbank
#deprem bölgesi
#Kredi
#Asya Altyapı Yatırım Bankası
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