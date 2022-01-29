Ekonomi Türk heyeti çözüm için İranda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk heyeti çözüm için İran’da

Türkiye, İran’ın 10 günlük akışı durduğu doğal gaz arızasına ortak müdahale için bu ülkeye özel teknik ekip gönderdi. Türk ekipleri arızanın olduğu Bazargan bölgesinde incelemelerde bulunuyor...

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Türk heyeti çözüm için İran’da
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Türkiye, İran’ın 10 günlük akışı durduğu doğal gaz arızasına ortak müdahale için bu ülkeye özel teknik ekip gönderdi. Türk ekipleri arızanın olduğu Bazargan bölgesinde incelemelerde bulunuyor. İran’ın kabul etmesi durumunda Türk ekipleri de arızanın giderilmesi için çalışacak. İran, Türkiye’ye Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazı iletim hattında meydana geldiğini belirttiği bir arıza nedeniyle 20 Ocak tarihinden itibaren 10 gün süreyle gaz akışını durdurduğunu açıklamıştı.

TEKNİK EKİP ÇALIŞIYOR

  • Türk heyeti, İran’ın açıklamasıyla birlikte İran’a gitti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan başkanlığındaki bir heyet İran’da görüşmeler yaptı. Bayraktar ve Özcan Türkiye’ye döndü. Teknik ekibin ise oradaki çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

DESTEK ÖNERİSİ

Edinilen bilgilere göre, Türk heyeti İran ekibine arızayı gidermek için yapılacak çalışmalara destek olma önerisini sundu. İran’ın öneriyi kabul etmesi halinde Türk ve İran ekibi birlikte arızayı giderecek. Türk heyeti gazın bir an önce Türkiye’ye akışının sağlanması için çalışmaları hızlandıracak. Öte yandan İran’dan gaz akışının kısık olarak başlatıldığı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. İran tarafından herhangi bir gaz akışı sağlanmıyor.

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