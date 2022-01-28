Türk mobilyası Çin’in radarında

Tasarım ve inavasyonla öne çıkarak dünyanın dört bir yanına ihracat yapan Türk mobilya sektörü, pandemiye rağmen 2021 yılını, 4,3 milyar dolar ihracatla kapattı.

Yıla hızlı başlayan ve 2022’nin ilk fuarını İstanbul’da düzenleyen mobilya sektörünün çatı kuruluşu Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED), 80 ülkeden alım heyetinin ağırlanacağı IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı’nda 3 milyar dolarlıklık iş bağlantısı gerçekleştirecek.

Ahmet Güleç

170 ÜLKEDEN ZİYARETÇİ

İstanbul’a yoğun kar yağışı nedeniyle 30 Ocak’a kadar sürmesi planlanan fuar, bir gün daha uzatılarak 31 Ocak akşamı son bulacak. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı devam eden fuara, ulusal ve uluslararası 825’den fazla katılımcı ve üç bin marka katılım gösterdi.

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Soğuk hava şartlarına rağmen büyük ilgi gören fuarı, 170 ülkeden 15 bin üzerinde iş insanı, toplamda 100 bini aşkın sektör temsilcisi ziyaret edecek. Fuar alanında Yeni Şafak’ın sorularını yanıtlayan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, sektörün 36 bin üretici ve 12 bin ihracatçı firmasıyla büyük bir aile olduğunu, 2022’de sektörün 6 milyar dolarlık ihracat hedefini fazlasıyla aşacağını söyledi.

Fuardaki ilgiden memnun olduklarını dile getiren Güleç, “İstanbul son yıllarda hiç görmediği bir karla karşılaştı. Müşterilerimiz geliyor. Mobilya üretimi tasarımı Türkiye’de olacak. Bunun için de üst kategori markası oluşturduk. Üreticilerimiz çok güzel yatırımlar yaptı. Dedik ki; fuarın gününü bir gün daha uzatalım. Uçaklar da ertelendiği için ek bir süre verdik. 31 Ocak akşamına kadar fuarımız devam edecek” dedi.

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HER ÜLKEDE VARIZ

Türkiye’nin yatırım ve ihracat ülkesi olmaya devam edeceğine işaret eden Güleç, şunları kaydetti: “Biz mobilya sektörü olarak büyümeye devam edeceğiz. Kendi içimizde işbirliği kültürünü geliştirip dünyadan katma değer getirmemiz lazım. Türk mobilyasını öne çıkaracak projelere imza atıyoruz. Her ülkede varız. ABD, olmazsa olmaz pazarımız. Çin’i de ihmal etmiyoruz. Çin’e ihracatımız var ama pandemi şartlarıyla gümrük kapıları kapattı. Çin’de, Türk mobilyasının çok önemli müşterisi oluşmaya başladı ve 30-40 milyon dolarlık mobilya ihracatımız var. Türk mobilyası bir imaj ve bir marka , ileride daha fazla satacak. Katma değerle büyüyerek, dünyadaki ayak izini artıracağız. Evin ve yaşamın her çeşidini üretiyoruz. 80 ülkeden alım heyeti yaptık. Ama en büyük alıcı beklediğimiz ülkeler Avrupa ve ABD."

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