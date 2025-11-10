Türk mühendisliği Romanya yollarında

Makyol İnşaat, Romanya’da üstlendiği 7 büyük projeyle toplam 3 milyar avroluk yatırımı hayata geçiriyor. Romanya’nın batı sınırından başkente uzanan ana ulaştırma ağının omurgasında yer alan projelerde, 128,5 km karayolu, 6,6 km metro hattı, 2,8 km tünel ve 150’den fazla köprü ile viyadük bulunuyor. Sahada 3 binden fazla mühendis, teknisyen ve işçi görev yapıyor. Projeler, AB fonları ve Romen hükümeti bütçesiyle finanse ediliyor.





AVRUPA ULAŞTIRMA AĞI İÇİN KRİTİK

Türk müteahhitlik sektörü artık sadece Orta Doğu ve Afrika’da değil, Avrupa pazarında da adından söz ettiriyor. Makyol İnşaat Romanya CEO’su Saffet Oğuz Çebi, "Romanya’da yürüttüğümüz projeler; Türk mühendisliğinin disiplinini ve çözüm üretme yeteneğini temsil ediyor. Bu projelerle, Romanya’nın AB ulaştırma ağlarına entegrasyonuna katkıda bulunuyor ve Avrupa’nın doğusu ile batısı arasında kesintisiz bağlantı sağlıyoruz. Özellikle Romanya’nın kuzeyinde Transilvanya Otoyolu ve Sibiu-Făgăraș hattı gibi zorlu coğrafyalarda hayata geçirdiğimiz projeler, Romanya’nın Avrupa koridorlarına entegrasyonunda kritik rol oynuyor" diye konuştu.





FİRMALARIMIZDAN ÜLKEDE 15 MİLYAR DOLARLIK 231 PROJE

Romanya’da Türk müteahhitlerin üstlendiği 231 projenin toplam değeri 15,2 milyar doları geçerken, iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 8 milyar dolar ihracat, 4 milyar dolar ithalatla 12 milyar dolar seviyesinde. Türk yatırımlarının toplamı yaklaşık 8 milyar dolar, Makyol’un portföyü ise 3 milyar avroyu aşıyor. Çebi, "Bu rakamlar, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve insani açıdan da derinleşen bir ortaklığın göstergesi" dedi.



