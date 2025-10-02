Türk öğrenciler havacılıkta dünya şampiyonu

Kanada’da düzenlenen Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Uluslararası İnovasyon Yarışması’nda Türkiye, 193 ülke arasından birinci oldu.
Toplamda 25 projenin yer aldığı yarışmada, Yeditepe Üniversitesi’nden katılan üç öğrenci, başta Hindistan olmak üzere havacılık alanında tecrübeli ekiplerle yarıştı. Türk ekibi, “Global Horizons: Inclusive Innovations for Aviation” teması kapsamında geliştirdikleri yapay zeka tabanlı çözüm ile birinciliği kazandı. Türkiye’nin ICAO’daki daimi delegasyonu ve Dışişleri Bakanlığı da süreç boyunca öğrencilere destek sağladı.
DUBAİ'DEN YATIRIM TEKLİFİ
Projede veri kullanımına yönelik olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nden (DHMİ) veri sözü alındı ve pilot çalışma için İstanbul Havalimanı’nda analiz sürecine başlanıyor. İlk aşamada TÜBİTAK başvurusu ve yazılı bütçe onay süreçleri tamamlanarak 5-10 milyon TL’lik destekle altı ayda pilot uygulamanın hayata geçirilmesi hedefleniyor. Projenin ikinci aşamasında ise ürünleştirme ve uluslararası açılım planlanıyor. Dubai bölgesinden yatırım teklifleri alındı.
EKİP ÇALIŞMASI SONUÇ VERDİ
- Uluslararası işbirliklerine açık ilerleyen proje, hem Türkiye’nin havacılık alanındaki konumunu güçlendirmeyi hem de küresel ölçekte ticari gelir hedefliyor. Şİmdilik beş kişilik aktif ekip tarafından yürütülen projede liderlik ve organizasyon sorumluluğu görevini Umut Can Sürücü üstleniyor. Baş mühendis olarak Yiğit Şen görev alırken, Nisa İpek Umur iletişim ve koordinasyondan sorumlu. Reklam desteği ise Ceren Kankaya tarafından sağlanıyor. Ayrıca, projeye Milano ve Bolzano’daki üniversitelerde eğitim gören iki Türk öğrenci katkı sunuyor.